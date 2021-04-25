Убогая ложь завела в пике: что спровоцировало чрезвычайное обращение президента Чехии?

На фоне переноса матчей из Старого Света, тяжелейшей ситуации с ковидом, нехватки вакцин, кризиса здравоохранения европейские чиновники не забывают о подковерных политических играх. Казалось бы, займитесь делом, у вас пандемия бушует, но нет…

С большим удивлением мы смотрим на развивающийся дипломатический кризис России и Чехии. Там объявили персонами нон-грата 18 наших дипломатов. А еще они снова реанимировали в медийном пространстве две известные фамилии — Петров и Баширов. По их мнению, те самые, якобы всесильные и неуловимые сотрудники ГРУ, причастны ко взрывам складов с оружием во Врбетице в 2014 году.

Знаете, ну это как в той кинокомедии: «А часовню тоже я развалил?». Причем сегодня президент Милош Земан, одобривший высылку дипломатов, даже планирует обратиться к нации по поводу это инцидента. Тренд надо раскручивать, а как иначе.

В Кремле демарш Праги назвали истерикой, а наш МИД ответил симметрично и выслал 20 сотрудников чешского посольства. В этот антироссийский флешмоб включились уже и страны Прибалтики. Ну в этих младоевропейцах никто и не сомневался. Они кредиты Брюсселя отрабатывают самозабвенно.

В общем, мы уже вспоминали сегодня про Шерхана и Табаки, вот еще одна экранизация. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин о том, кому на самом деле выгоден этот шум, и почему Чехия одним пивом не отделается?

Грандиозный шпионский скандал

Эта пражская весна не такая уж и многочисленная и больше похожа на чье-то весеннее обострение. Чехам приходится усмирять своих же граждан. Российское посольство в Праге взято под усиленную охрану. И это, возможно, последний дружественный жест. Чешская полиция всю неделю не убирает это оцепление. Чтобы устроить грандиозный шпионский скандал всего-то и нужно было — взять взрыв на военном складе семилетней давности, объявить его диверсией и обвинить в этом российских агентов. Фамилии «Петров» и «Баширов» — как нельзя лучше подходят: после случая в Солсбери их теперь называют всемирно известные обвиняемые во всем.

Более раскрученного сценария для двусторонних отношений и не придумаешь. В итоге в двусторонние отношения вбит даже не клин, а очередной «шпиль».

Российского посла Змеевского чаще можно было встретить по дороге в чешский МИД, чем на рабочем месте. Что ни день, то новые ультиматумы.

«Мы решили отреагировать следующим образом — на основании статьи 11 Венской конвенции мы установим ограничение на количество дипломатов в российском посольстве в Праге на нынешнем уровне нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. У России будет время вывезти своих людей до конца мая», — говорит министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

В итоге дипломаты с обеих сторон пакуют чемоданы и вылетают спецбортами на родину. Дипкорпусы сокращены до семи человек и 25 служащих.

«Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав вчерашнее наше заявление о том, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Что можно сказать, главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-министр иностранных дел Чехии и представитель влиятельного аристократического рода Карл Шварценберг с сожалением констатирует: многолетние усилия по нормализации отношений сведены к нулю. А ведь еще его прадед Феликс Людвиг Иоганн Цу Шварценберг был дипломатическим агентом в Российской империи в начале XIX века. Очень большая история связывает наши государства.

«Диалог между Российской федерацией и моей страной зашел в тупик. Последние месяцы я и сам пытался улучшить отношения с Россией, сглаживал конфликт вокруг сноса памятника маршала Конева и так далее. Было хорошее развитие, и тут такое. Но вы все равно не должны забывать, мы не враги для России», — говорит экс-министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.

Ложь о взрыве во Врбетице

У бывшего главы чешской разведки тоже в голове не укладывается: пришедшие ему на смену политики явно недооценивают русских.

«Словно это не были профессионалы. Они вели себя как любители. И если бы это было правдой, то стало бы хорошей новостью. Потому что это означало бы, что ГРУ — кучка идиотов, которые ничего не могут сделать правильно. Но это, конечно, заблуждение», — возмущается бывший глава чешской разведки Андор Шандор.

За семь лет все эти складские помещения, конечно, поросли травой, а угодить в какую-нибудь мину тут можно по вполне рядовой причине. На вид — чешское захолустье. Та самая — бывшая теперь уже воинская часть, где в 2014 году на воздух взлетел склад вооружений. В последний раз русских военных здесь видели в 68-м. Вот тогда сюда действительно стягивались танки…

«Я маленьким вот таким был. Танки повсюду стояли. Я вашим солдатам еду носил, подкармливал», — вспоминает местный житель Радислав.

Приграничные районы. Вот именно что — «Чехо» — «Словакия», где до сих пор понимают по-русски.

«Говорят, что русские тут взорвали все. Слышали?» — спрашивает корреспондент.

«Не-не… славяне — братья», — отвечает местный житель.

Говорят, что контролю над местным складом никогда не уделялось должного внимания, да и теперь — попасть на режимную территорию не составляет труда. Местный предприниматель Радислав — один из многочисленных арендаторов, согласился показать все изнутри.

«Бум и все, после этого здесь ничего не осталось от военных дел», — вспоминает Радислав.

И все же объект остается стратегическим, о чем говорит и вывеска военно-технического института, и запрет осуществлять съемку. Отношение к охране территории — явно пренебрежительное. А ведь вдоль дороги до сих пор оружейная свалка.

«Здесь фабрика по утилизации всего, что отстреляло свое», — показывает Радислав.

О том, что местные жители годами сидели на пороховой бочке, был не в курсе даже гетман края. Пока в 2014 не прогремело на всю округу — Минообороны Чехии сдавало один из таких складов частной военной компании.

«Зачем приватная фирма на этой территории? Минообороны договорился с частными фирмами. Что это? Это невозможно», — говорит соучредитель Христианско-демократической партии Чехии Станислав Новотный.

Чехия отличилась в чужих интересах

В расследовании давно могла быть поставлена жирная точка — незаконный завоз и хранение различных видов вооружения, противопехотных мин. Но кому-то спустя семь лет захотелось произвести эффект еще и разорвавшейся информационной бомбы. Чехия отличилась, как всегда, не в своих интересах.

«Страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на довольно острое обострение, конфронтацию с Россией. Причем в своих действиях прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной может быть, только, помягче сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития», — сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

И уж точно не надо обладать большим умом, чтобы не заметить, что было одной из главных целей этой самой настоящей «операции» прикрытия. Мгновенный удар по чешско-российскому энергетическому сотрудничеству. Росатом исключен из многомиллиардного тендера на участие в модернизации АЭС «Дукованы». Китаю чехи тоже отказали. И только американцы остаются вне конкуренции, расчистив поле для честной борьбы.

«Это поддерживается американцами однозначно. В целом, с целью большего влияния на Евросоюз, на принятие решение в Евросоюзе, через эти страны», — объясняет председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный.

Того и гляди, обсудить совместные планы вскоре не получится и за кружечкой чешского. Официальных заявлений о пивном эмбарго никто не делал, но соответствующее предложения в России поступают.

О своей солидарности с Чехией заявляет НАТО, продолжая демонстративно играть с оружием. Словакия и Литва тоже готовится к высылке дипломатов. И только доказательств столь громких обвинений в адрес России никто из них не требует. Да и сама Чехия не спешит их предоставлять.

Ответы официальной Праги строго следуют все тому же отработанному сценарию. И даже знаменитое «хайли-лайкли» почти дословно перевели на чешский язык.

Знаменитая фраза Терезы Мэй после инцидента в Солсбери в исполнении чешской стороны дословно звучит так: «Гипотеза с высокой долей вероятности». И это все, что они смогли сказать за целую неделю о причастности российских спецслужб ко взрывам семилетней давности.