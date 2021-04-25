«Три полотенца в крови»: дочь Даны Борисовой попала в больницу

Телеведущая Дана Борисова обеспокоена душевным здоровьем своей 13-летней дочери Полины, попавшей в больницу. Своими опасениями звезда «Армейского магазина» поделилась в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам Борисовой, началось с того, что вернувшись из поездки в Петербург, она заметила, что девочка ходит в закрытой одежде, хотя на улице было тепло. Присмотревшись, телеведущая заметила царапины на руках дочери. Полина сказала, что их якобы оставила собака, однако потом выяснилось, что порезы сделаны лезвием.

«Я пошла к ней в комнату, устроила обыск и обнаружила три полотенца в крови. Испугалась. <…> Через два дня после этого она выходит с перебинтованными запястьями», — цитирует Борисову ФАН.

Психологи объяснили телеведущей, что с помощью физической боли ее дочь пытается перенести душевную. По словам специалистов, это является тревожным звоночком. Борисова собиралась отвести Полину к психологу, но ей нужно было снова улетать, и она оставила девочку под присмотром домработницы. Однако у девочки начались панические атаки, и она вызвала себе скорую помощь.

Борисова полагает, что состояние дочери может быть вызвано плохими отношениями с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым, который даже не навестил девочку в больнице, хотя, по словам ведущей, живет в соседнем доме.

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