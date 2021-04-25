Выученная беспомощность: почему Проклова могла стать жертвой секс-насилия?

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова накануне рассказала, что стала жертвой насилия в подростковом возрасте. Это признание далось известной актрисе нелегко, однако гораздо страшнее оказались ее душевные травмы, которые остались с ней на всю жизнь. Откровения Прокловой, привели в шок публику и заставили задуматься, сколько еще знаменитых и обычных женщин подвергались насилию в детстве.

Домогательства взрослых оставляют детям искалеченную психику, однако этот ужас можно предотвратить, если правильно воспитать ребенка, считают психологи. Специально для 5-tv.ru психолог Анастасия Вертинская рассказала пять главных правил для родителей, которые защитят их ребенка от сексуального насилия.

Формирование границ

Каждый родитель хочет уберечь ребенка от страшных и травмирующих ситуаций в детстве, однако не все делают это правильно. По мнению психолога, следует объяснять ребенку, кто может причинить ему вред и как ему реагировать.

«Часто родители запугивают детей. Границы у них при этом отсутствуют в связи с запугиванием, а формируется комплекс эмоционально-физической беспомощности. Таким образом, ребенок боится и каменеет, но ничего не может сделать. Чтобы сформировать физические границы, необходимо поговорить с ребенком, нужно проработать с ним такие вопросы: если ты встретишь такого человека, что будет? Как ты среагируешь? Что ты будешь делать?» — поделилась Вертинская.

Честный разговор о сексе

Специалист отметила, что все идет из семьи, в том числе страхи и табу насчет секса. Когда родители сами боятся физической близости, это передается ребенку и формирует у него бессознательный страх.

«По негласной статистике, 75-90% сексуальных домогательств происходит от знакомых, а не от незнакомцев, как принято считать. То есть люди, которые находятся в ближайшем кругу. Нужно говорить с ребенком на эту тему и объяснить, что может быть», — предупредила психолог.

Защита взрослых

Маленькому человеку очень важно иметь сильное родительское плечо. Ребенок должен знать, что родитель защитит его, что бы не случилось. Если этого не происходит, формируются более глубокие душевные травмы.

«Происходит еще большая травматизация, когда родитель запугивает, осуждает или кому-то рассказывает. Первая травма — само насилие, вторая — отсутствие поддержки родителей и третья — стыд. Таким образом формируется глубокая асексуальность, потом женщины в 95% случаев не получают оргазма в интимной близости», — поделилась специалист.

Доверительные отношения

Дети часто фантазируют, а некоторые от природы являются большими выдумщиками. Это не должно закрывать глаза родителей на истории о странных действиях со стороны взрослых, отметила эксперт.

«Дети никогда не лгут. Часто бывает такая история, что родители охотнее верят взрослому, чем ребенку. Таким образом они не могут поддержать его», — поделилась Вертинская.

Выученная беспомощность

Кроме правильного воспитания, формирования личных физических границ и доверия, необходимо научить ребенка правильно реагировать на ситуацию.

«Любые насильники возбуждаются от страха, но если ребенок может спокойно сказать: „нет“, после этого уйти и рассказать взрослым, то вероятность сексуального насилия уменьшается в разы. Обычно жертвами насилия становятся дети с выученной беспомощностью и телесными страхами», — заключила Вертинская.

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