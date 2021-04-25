«Мне было 15 лет»: Елена Проклова обвинила известного актера в изнасиловании

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова обвинила известного актера в изнасиловании. Такое заявление она сделала в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ.

Актриса рассказала, что дважды подверглась сексуальным домогательствам в детстве. Первая такая история произошла, когда Елене было всего 12 лет. Во время съемок неназванного Прокловой фильма она жила в гостинице, где после репетиций ее подстерегал второй режиссер.

«Он прижимал к стене (в коридоре — Прим. ред.), забирался ко мне под кофту. А у меня только начинала расти грудь, он меня щипал, мне было больно. Пытался залезть ко мне в нижнее белье. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, что мне неприятно», — вспоминает артистка.

Три года спустя Проклова снова стала жертвой сексуального насилия. По ее словам, она ее буквально начал преследовать один популярный артист.

«Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. <…> Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно», — рассказала Проклова.

Эти отношения продолжались в течение двух лет. Мужчина заставлял молодую артистку встречаться с ним чуть ли не каждый день.

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Это не соответствовало тому, что я мечтала увидеть в жизни. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял. На мои слезы и мольбы — только смотрел на меня, и мне кажется, он получал удовольствие от этого», — рассказывала Проклова и плакала.

Упомянутый насильник был женат, однако приходил к родителям Прокловой и просил ее руки. Когда Елена достигла совершеннолетия, за ней начал ухаживать другой человек. Тогда отвергнутый артист начал ее бить и требовать вернуться. Елена утверждает, что сих пор боится мужчин из-за пережитого сексуального насилия в подростковом возрасте.

«Мой первый опыт был жестким, разрушающим — это было извращение. После этого первого опыта поняла: секс — то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман — как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция — я должна закрыться, скрестить ноги. Ощущение страха и ужаса перед физической близостью преследует меня с детства», — подытожила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Проклова отказывается идти замуж. При этом актриса не исключила, что при этом в ее жизни могут быть влюбленности.