Страстная неделя: что можно и запрещено делать в преддверии Пасхи

Подходит к завершению Великий православный пост. 26 апреля началась Страстная седмица — самый строгий его период. В беседе с 5-tv.ru священник храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко рассказал, каких правил следует придерживаться сейчас и какие действия категорически запрещено совершать.

Никаких обид и зла

Он напомнил, что Страстная неделя предваряет светлый праздник Пасхи — день, когда, по поверьям, воскрес Иисус Христос. К этому периоду важно подойти, очистившись от грехов и с добрыми мыслями. Именно поэтому так важно особо тщательно контролировать поступки и следить за своими словами.

Священник подчеркнул, что обидеть кого-то, отказать в помощи или лениться сейчас непозволительно. Важно усмирить гордыню и научиться прощать.

«Если мы говорим, что в Великий пост следует воздержаться от развлечений, то тем более от них стоит воздержаться на этой неделе. Если кто-то из верующих не может понести пост в течении всего периода, то, по крайней мере, на этой неделе следует сделать особые усилия, несмотря на болезни», — отметил Савченко.

Будьте терпимее

Особое внимание священник уделил Страстной пятнице — дню, когда распятый Спаситель умер на кресте. Собеседник 5-tv.ru попросил верующих быть еще более сдержанными и добавил, что было бы лучше вообще не употреблять никакую пищу до самого вечера. Важно углубиться в работу и посетить близких и родственников.

«Стараемся служить ближним, помогать и, несмотря на то что поститься часто тяжело, стараемся сохранить внутреннюю радость, чтобы тяжесть эта не производила в нас какого-то внутреннего озлобления», — заключил Николай Савченко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что важно успеть сделать до Пасхи.