Страстная неделя по дням: что нужно непременно успеть сделать до Пасхи

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Сергей Зеленский
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Продолжается Великий пост, и те верующие, кто его соблюдает, должны с достоинством выдержать последние испытания до светлого праздника.

Страстная неделя по дням: что нужно непременно успеть сделать до Пасхи

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Последняя неделя перед светлым праздником Пасхи — Страстная седмица — началась 26 апреля. Этот период требует особенной силы духа и воли для тех, кто соблюдает Великий пост, длящийся 48 дней.

В предстоящие дни по традиции важно провести в доме генеральную уборку. В старину было принято белить потолок и стены в избах, чтобы к Пасхе стало светлее и чище, напоминает Утро.ру. А ближе к концу недели уже самое время заняться приготовлением угощений.

Великий понедельник

26 апреля вспоминают святого мученика Ипатия — женщины молятся ему о беременности и просят излечить от бесплодия. Именно в этот день хозяйки приступали к уборке, а мужчины кололи дрова про запас и чистили скотину — это должно было уберечь ее от болезней и порчи.

Великий вторник

27 апреля православные вспоминают преподобную Марию Египетскую, а также обличение Господом книжников и фарисеев, и его притчи в Иерусалимском храме. Традиционно женщины до рассвета занимались приготовлением специального напитка для домашнего скота, состоявшего из источенных семян льна и конопли. Считалось, что приготовленное в эту ночь средство убережет животных от хворей.

Великая среда

Христиане вспоминают грешницу, которая омывала ноги Христа. В церквях проходит литургия Преждеосвященных Даров. Традиционно в этот день мылись в бане, таким образом рассчитывая привлечь здоровье на весь год.

Великий четверг

Православные вспоминают о четырех событиях: Тайной вечере, омовении Христом ног ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и поступок Иуды. В Чистый четверг принято выпекать хлеб — по поверьям, он будет целебным.

Великая пятница

Верующие вспоминают страдания Христа на кресте и его смерть. В этот день те, кто держит пост, ничего не едят. Хозяйки ставили тесто для пасхальных куличей.

Великая суббота

День погребения Иисуса Христа. Время печь куличи и красить яйца, чтобы затем освятить их в храме.

Светлое Христово воскресенье

Традиции в этот день велят начать трапезу именно с кусочка кулича, а только потом приниматься за остальные блюда. Перед приемом пищи нужно прочитать молитву. После долгого поста разнообразие закусок на пасхальном столе приветствуется, но из алкоголя желателен только кагор.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 26 апреля по 2 мая.

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