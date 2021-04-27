«Дело ее совести»: Соседов о заявлении Прокловой о домогательствах

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, чтозаслуженная артистка РСФСР Елена Проклова имела полное право рассказать о домогательствах, которые пережила в подростковом возрасте. По его мнению, осуждать ее не стоит.

«Я не знаю, правильно -не правильно. Если так сказала, значит были какие-то домогательства, с ее точки зрения. Наверно, были какие-то домогательства, я не знаю. Но это ее право, дело ее совести, ее долга, чести, как уж она считает. Мы-то с вами тут какие третейские судьи?» — высказал критик свое мнение в интервью 5-tv.ru.

Он также отметил, что никто не может вмешиваться в ситуацию, поскольку не владеет полной информацией о случившемся.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу Леры Кудрявцевой призналась, что до сих пор боится мужчин из-за пережитого сексуального насилия в подростковом возрасте. По словам знаменитости, ее совратил знаменитый артист, но она не стала называть его имя. Известно только, что он уже умер.

Как писал 5-tv.ru, поступок вызвал у многих поклонников сочувствие, однако заявление Прокловой осудили актер Станислав Садальский и актриса Марина Зудина.