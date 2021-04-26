«Стыдно за пожилую женщину»: вдова Табакова высказалась об откровениях Прокловой

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Алина Потёмкина
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Накануне заслуженная артистка РСФСР заявила о сексуальном насилии со стороны известного актера, которое пережила в 15 лет.

Фото, видео: Instagram @marinazudina_official; ТАСС / Джапаридзе Михаил

Скандальное интервью Елены Прокловой, в котором она заявила о пережитом опыте сексуального насилия в 15 лет со стороны известного артиста, возмутило общественность. Имя предполагаемого насильника актриса не называла, но многие увидели в этом намек на ныне покойного Олега Табакова, об отношениях с которым она рассказывала ранее. Вдова народного артиста СССР Марина Зудина в Вербное воскресенье завуалировано высказалась об обвинениях коллеги по цеху.

«Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю», — написала Зудина.

Instagram @marinazudina_official

Поклонники стали поддерживать народную артистку РФ, заверяя ее, что не стоит обращать внимание на «россказни» Прокловой.

«Мы любим вашу семью»;

«На что только не идут люди ради хайпа»;

«Всякому воздается за его поведение, эта женщина и так больна (не хочу даже ее имя произносить) и дальше продолжает бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше», — писали фанаты.

На последний комментарий отреагировала сама Зудина. Она сдержано, но четко высказалась по поводу поведения коллеги по цеху.

«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть господь простит ее», — написала Зудина.

Позже, правда, артистка удалила все комментарии и закрыла возможность для поклонников оставлять новые. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вдова Валентина Гафта довела до слез Марину Зудину.

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