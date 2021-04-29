Просила о помощи: Окровавленную женщину с грудным ребенком в окне увидели петербуржцы

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Карина Бернтгольц
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По словам свидетелей случившегося, на теле пострадавшей были множественные ножевые ранения: перерезаны ноги, руки, горло, живот.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Вконтакте @plohie_novosti_18

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили о жутком инциденте. В окне одного из домов Северной столицы прохожие заметили окровавленную женщину с грудным ребенком и услышали ее мольбы о помощи. Неравнодушные свидетели случившегося попытались попасть в квартиру к пострадавшей, но сделать это не удалось. Соседи по лестничной клетке вызвали полицию.

Примерно к семи утра, по словам очевидцев, на месте собрались все экстренные службы: МЧС, скорая, Следственный комитет. Однако женщина не могла открыть дверь. В результате было принято решение ломать решетки на окнах и вскрыть железную дверь жилища.

Внутри правоохранители, предварительно, увидели страшную картину, на полу в коридоре жительница валялась вся в крови, а шестимесячный мальчик лежал рядом и громко плакал. По словам свидетелей случившегося, на теле пострадавшей были множественные ножевые ранения: перерезаны ноги, руки, горло, живот.

Квартира внутри, по неподтвержденной информации, была вся разгромлена. Все разбито. Что произошло — будут выяснять следователи.

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