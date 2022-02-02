Жить невозможно! ТОП-4 пар знаков зодиака, в семьях которых всегда будут ссоры

Как найти идеальных мужа или жену — этим вопросом задаются миллионы людей. Кто-то представляет принца на белом коне, кто-то — русалочку. Но разве в реальной жизни это возможно?

Чтобы не страдать от разбитого сердца, астрологи советуют избегать заведомо обреченных союзов. Для этого не нужно особых познаний, достаточно спросить у избранника дату его рождения, а затем обратиться к известному «черному списку». Вот ТОП-4 пар знаков зодиака, совместная жизнь которых обречена на мучения.

Телец и Стрелец

У каждого из этих партнеров сложный характер. Телец славится своей упертостью и приземленностью, а Стрелец слишком сильно дорожит свободой и постоянно жаждет перемен. Это — та ситуация, когда «минус» и «плюс» притягиваются друг к другу. Правда, ненадолго. После конфетно-букетного периода их ожидает масса неприятных сюрпризов.

Стрелец и Телец могут долго мучить друг друга, выясняя, что же хуже — отсутствие гибкости или спонтанность. Но рано или поздно таким отношениям придет конец.

Лев и Скорпион

По своей природе Лев — сильная личность. Он обожает контролировать всех и все вокруг. Если кто-то посмеет указать ему на ошибки — быть беде. Скорпион — довольно тихий человек. Однако даже он не будет мириться с откровенным унижением. Никто из этих влюбленных не готов поступиться своими принципами. В основном проблемы в таких семьях начинаются на почве бытовых разногласий.

Козерог и Водолей

Козерог — консервативная душа. Человек, рожденный под этим знаком боится перемен, но с благоговением смотрит на тех, кто может позволить себе быть свободным. Например, на Водолеев.

В начале отношений оба партнера безмерно счастливы. Они могут часами говорить о звездах и светлых чувствах, забыв об окружающих. Но как только придется столкнуться с реальной жизнью — все идет насмарку. Один не может отказаться от постоянных путешествий и общения с новыми людьми, другой напоминает, что некормлены дети и немыта посуда: Козерог и Водолей вряд ли будут счастливы вместе.

Рыбы и Весы

Рыбы — скрытные и тихие личности. Весы — добродушные и общительные. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, не понимая, что заранее обречены на страдания. Кажущаяся загадочность проходит, как только пара съезжается. День ото дня становится все скучнее, Весы при любом удобном случае сбегают в гости к друзьям, а Рыбы страдают от ревности и боятся сказать правду.

Оба партнера понимают, что держаться за «больные» отношения бесполезно. Правда, в отличие от других пар, хотя бы пробуют их спасти.

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