Ни капли стеснения: ТОП-3 самых пошлых и вульгарных знаков зодиака

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 862

Эти личности не привыкли сдерживаться в выражениях. Не нравится? Терпите.

Ни капли стеснения: ТОП-3 самых пошлых и вульгарных знаков зодиака

Фото: Depositphotos / konradbak

Строить отношения с людьми очень непросто. Кто-то готов «играть» по чужим правилам, чтобы достичь согласия, кто-то — нет. Астрологи отмечают, что уже в момент рождения малыша понятно, какими чертами характера он будет обладать. Виной всему — влияние звезд и планет.

Так, например, среди прочих выделяют ТОП-3 знаков зодиака, представители которых — пошлые и вульгарные личности, пишет Rsute.

Стрелец

Звездный покровитель всех Стрельцов — Юпитер, планета изобилия, новых открытий и наслаждений. Эти люди обожают жизнь во всех ее проявлениях, они не боятся быть открытыми и называть вещи своими именами. Рожденные под этим знаком личности обладают тонким чувством юмора. Правда, некоторых консерваторов их фразочки могут довести до истерики: острые на язык Стрельцы «режут правду» без цензуры.

Овен

Огненными Овнами управляет Марс — планета воли, смелости и физической активности. Представители этого знака обладают сильным характером, поэтому не видят смысла «темнить». Они удивительно самодостаточны и могут позволить себе говорить что угодно и где угодно. Не исключено, например, что в приличном обществе они отпустят злую пошлую шутку — в их репертуаре. Обижаться на них нет смысла — у Овнов это, скорее, вызовет, смех.

Скорпион

Покровитель эмоциональных Скорпионов — Плутон, планета инстинктов и тайных желаний. Эти люди по-особенному относятся к сексу и всему, что касается союза мужчины и женщины. Они похотливы и по-своему циничны, правда, в отличие от Стрельцов и Овнов, умеют держать себя в руках.

Скорпионы — сильные личности. Они не видят смысла в том, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки. Черный юмор — вот что помогает им выживать даже в тяжелых ситуациях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мешает разным знакам зодиака найти свою любовь.

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