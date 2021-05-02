Копия королевы: дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет

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Анастасия Шадская
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Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская появилась на свет 2 мая 2015 года в Лондоне.

Копия королевы: дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет

Фото: www.globallookpress / ALPR/AdMedia

Единственной дочери герцогов Кембриджских, Шарлотте, 2 мая исполнилось шесть лет. Девочка является любимицей фанатов королевской семьи наравне с братьями — принцами Джорджем и Луи. Во многом потому, что она единственная сильно похожа на саму королеву Елизавету II.

Принцесса родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии в Лондоне в присутствии принца Уильяма. Она стала вторым ребенком для своих родителей и должна была появиться на свет аккурат к четвертой годовщине их свадьбы. Но сроки предполагаемых родов постоянно сдвигались — до начала мая.

Шарлотта Элизабет Диана получила свои вторые имена в честь прабабушки-королевы и покойной принцессы Дианы. Она является четвертой в очереди на британский престол — после деда Чарльза, отца Уильяма и брата Джорджа.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Девочку обожают в Великобритании — она напоминает многим королеву. Но у малышки есть и свой крутой нрав. Она не боится показывать язык назойливым папарацци или выражать недовольство вниманием прессы. При этом девочка отлично учится в школе Баттерси, куда поступила вслед за старшим братом Джорджем в сентябре 2019 года.

На днях Кейт и Уильям отметили оловянную свадьбу — десять лет с момента бракосочетания. В честь этого на их официальной странице в Instagram вышло трогательное видео с участием всех троих детей. В дни рождения королевских отпрысков обычно публикуют и новые снимки каждого их них, которые делает сама Кейт Миддлтон. Поэтому все фанаты уже с нетерпением ждут фото принцессы Шарлотты к ее шестилетию.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото сына принца Луи в день его рождения.

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