Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото сына принца Луи в день его рождения

|
Рита Цветкова
1 040

Наследнику британского престола исполнилось три года.

Фото, видео: ТАСС / Aaron Chown; Instagram @kensingtonroyal

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали поклонникам фото своего сына принца Луи в день его рождения. Сегодня наследнику герцогов Кембриджских исполнилось три года. Снимок мальчика был опубликован на официальной странице семьи в Instagram. На нем ребенок запечатлен верхом на беговеле — велосипеде без педалей, с рюкзачком за плечами и лучезарной улыбкой. Пользователи сети отметили, что Луи заметно подрос и выглядит даже немного старше своего возраста.

Кадр был сделан возле Кенсингтонского дворца в первый день, когда Луи пошел в детский сад. Принц будет посещать то же заведение, в которое ходила его сестра Шарлотта. Снимала мальчика его мама, Кейт Миддлтон. Судя по фото, Луи был очень рад новому этапу в жизни и с удовольствием отправился на занятия.

«Три года! Снимок сделан на этой неделе герцогиней перед отъездом на первый день в ясли. Герцог и герцогиня рады поделиться новым фото принца Луи», — сказано в подписи к посту.

Instagram @kensingtonroyal

Как пишет «Дни.ру», Кейт и Уильям выбрали именно этот детский сад для своих детей, так как были впечатлены командой его педагогов. Познакомившись с воспитателями, чета герцогов Кембриджских решила, что учебное заведение станет лучшим стартом для их малышей.

Всего несколько дней назад все Великобритания скорбела по ушедшему из жизни принцу Филиппу — дедушке Уильяма и супругу королевы Елизаветы II. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла церемония прощания с герцогом Эдинбургским, а также о том, кто унаследует престол после завершения эпохи Елизаветы.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
75.09
-1.33 90.47
-1.57
Рунический гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиак...

Последние новости

22:51
«Удар был сильным»: молодая жена Жукова едва не погибла в ДТП после вещего сна
22:37
YouTube заблокировал четыре видео RT и запретил каналу вести прямые трансляции
22:21
Путин подписал указ о противодействии недружественным иностранным государствам
22:13
Четыре человека сгорели при страшном пожаре в Башкирии
22:06
Новак назвал год завершения строительства «Северного потока — 2»
21:52
Путин подписал указ о длинных майских выходных

Сейчас читают

Марс в Раке: Володина рассказала, чего не стоит делать с 23 апреля по 11 июня
Рунический гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиака
«Паритет так паритет»: Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака