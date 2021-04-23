Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали фото сына принца Луи в день его рождения

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали поклонникам фото своего сына принца Луи в день его рождения. Сегодня наследнику герцогов Кембриджских исполнилось три года. Снимок мальчика был опубликован на официальной странице семьи в Instagram. На нем ребенок запечатлен верхом на беговеле — велосипеде без педалей, с рюкзачком за плечами и лучезарной улыбкой. Пользователи сети отметили, что Луи заметно подрос и выглядит даже немного старше своего возраста.

Кадр был сделан возле Кенсингтонского дворца в первый день, когда Луи пошел в детский сад. Принц будет посещать то же заведение, в которое ходила его сестра Шарлотта. Снимала мальчика его мама, Кейт Миддлтон. Судя по фото, Луи был очень рад новому этапу в жизни и с удовольствием отправился на занятия.

«Три года! Снимок сделан на этой неделе герцогиней перед отъездом на первый день в ясли. Герцог и герцогиня рады поделиться новым фото принца Луи», — сказано в подписи к посту.

Instagram @kensingtonroyal

Как пишет «Дни.ру», Кейт и Уильям выбрали именно этот детский сад для своих детей, так как были впечатлены командой его педагогов. Познакомившись с воспитателями, чета герцогов Кембриджских решила, что учебное заведение станет лучшим стартом для их малышей.

Всего несколько дней назад все Великобритания скорбела по ушедшему из жизни принцу Филиппу — дедушке Уильяма и супругу королевы Елизаветы II. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла церемония прощания с герцогом Эдинбургским, а также о том, кто унаследует престол после завершения эпохи Елизаветы.