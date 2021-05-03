Вернуть не получится: как реагировать на раннюю половую жизнь своего ребенка?

Половые отношения — серьезная тема для разговора. Обсуждать секс и нюансы, связанные с ним, порой боятся даже взрослые люди. Что уж говорить о дискуссии между подростками и их родителями — настоящая пытка.

Чаще всего молодые люди не нуждаются в советах родителей. Они вступают в половую жизнь обдуманно, изучив всю важную информацию. Но порой бывают и исключения.

Что делать, если ребенок рано начал интимную жизнь и как правильно на это реагировать — читателям 5-tv.ru рассказал детский и подростковый психолог Никита Карпов.

Разговор — не приговор

Всем столкнувшимся с подобной проблемой родителям эксперт советует усвоить простую истину: нельзя смеяться над ребенком и его ругать. По факту взрослых беспокоят лишь три важные темы: нежелательная беременность, опасные инфекции и осуждение со стороны. Обсуждая эти нюансы, важно проявить искреннее участие.

Кроме того, перед беседой с подростком каждый родитель должен задать себе важный вопрос: к чему должны прийти стороны? Идеальный вариант — сформировать у ребенка адекватное отношение к сексу и добиться его максимального расположения.

Никита Карпов предостерегает: если наследник будет бояться родительского напора, в случае возникновения действительно острых проблем, за советом он не обратится.

«Вернуть все назад не получится. Ребенок уже вступил в половые отношения. Не паникуйте. Подучите матчасть и сформулируйте конкретно, какие идеи вы хотели бы донести. Начните разговор с того, чтобы спрашивать и слушать, а не с того, чтобы изрекать прописные истины, в которые, возможно, сами не очень верите», — заключил психолог.

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