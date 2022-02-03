Холодное сердце: ТОП-3 знаков зодиака, которым сложно влюбляться

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист 20 929

Для некоторых представителей астрологической дюжины найти личное счастье — непосильная мука.

Холодное сердце: ТОП-3 знаков зодиака, которым сложно влюбляться

Фото: Depositphotos / Jaykayl

Влюбленность — прекрасное эйфорическое состояние, которое, однако, могут испытать не все. Кто-то тщательно подходит к выбору избранника, а кто-то обладает сложным характером и не доверяет людям. Астрологи составили ТОП-3 знаков зодиака, которые не сразу отдают свое сердце, а тщательно к этому готовятся.

Скорпион

Один из самых притягательных и сексуальных знаков зодиака одновременно очень закрытый. Скорпионы мастера манипуляций и сластолюбцы, им нравится вступать в недолговременные отношения, однако влюбить в себя представителей этого знака зодиака — задачка не из легких. Внутри Скорпионы нередко бывают холодны и расчетливы, поэтому, как ни странно, их притягивает открытость и искренность.

Чтобы задеть Скорпиона за живое — достаточно не обращать на него внимания, но при этом выглядеть таинственно и многообещающе. Этот знак зодиака обожает разгадывать загадки.

Стрелец

Импульсивные, целеустремленные и неугомонные романтики — этот знак зодиака чаще других инициирует отношения и назначает свидания, однако влюбиться им совсем непросто. Стрельцы ищут идеал, который нечасто встретишь в жизни, а не мечтах.

Высокие стандарты и перфекционизм очень сильно мешают этому знаку зодиака довериться и полюбить всем сердцем. Чтобы влюбить в себя Стрельцов, необходимо приготовиться к нападкам и неуемному остроумию — таким образом они проверяют вашу устойчивость и ум.

Телец

Вдумчивый, медлительный и практичный Телец будет долго примеряться к своей избраннице или избраннику. Им важно учесть все факторы риска, взвесить все за и против — откуда же посреди такой рациональности взяться нелогичной влюбленности? Кроме того, с малознакомыми людьми этот знак зодиака держится холодно и отстраненно, поэтому любовь с первого взгляда — точно не про него.

Чтобы влюбить в себя представителей этого знака зодиака, нужно быть открытым, прямолинейным и терпеливым человеком. Искренность и желание узнать, как можно больше о партнере — эти качества покорят не только Тельцов, но и вообще кого угодно.

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