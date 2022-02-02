Кто на свете всех милее: какая вы королева по месяцу рождения

Каждая женщина, несомненно, королева! Однако какая она: властная, нежная, воинственная или ранимая, подскажут звезды, исходя из месяца вашего рождения.

Январь — королева выдержки и терпения

Родившиеся в первый месяц года представительницы прекрасного пола терпеливы и стойки. Они с легкостью переносят все трудности, уготованные судьбой. Сталкиваясь с ними, они даже часто умудряются и другим советы давать.

Февраль — королева, добивающаяся целей

Уверенность, упрямство и гордость — так астрологи описывают рожденных в феврале. Как и январские королевы, вы не боитесь трудностей и готовы всегда на себя ответственность за принятие серьезных решений. Потому вы можете отлично себя чувствовать на руководящих должностях. Кроме того, вы наделены хорошей интуицией, которая в течение жизни помогает вам разбираться в людях.

Март — настоящая леди

Родившиеся в первый весенний месяц нежные, ранимые, мягкие, скромные и чувствительные. Вместе с вами в придачу на свет появляется и чувство стиля. Потому к вам всегда тянутся настоящие короли, которые не боятся и готовы защищать и оберегать.

Апрель — мятежная королева

Смелая, решительная, но при этом не нарушающая чужих границ и правил. Вы просто живете по своим определенным. Астрологи уверены, ваш магнетизм завораживает с первого взгляда мужчин.

Май — воинственная королева

В народе говорят — кто родился в мае, будет всю жизнь маяться. Но астрологи уверены — это не так! Рожденные в этот месяц представительницы прекрасного пола, с одной стороны, милые и домашние, а с другой, настоящие воины. Смелые и справедливые. Именно благодаря этому ваша жизнь не будет похожа на мучения, а наоборот — благодаря сильному характеру успешная жизнь обеспечена.

Июнь — королева-провидица

Такие женщины словно экстрасенсы — они шестым чувством предвидят будущее, хорошо разбираются в людях. Но полагаться на внутреннее чутью вы начинаете лишь с годами. Астрологи уверены, несмотря на то, что вы будто видите всех насквозь, вы стараетесь избегать конфликтов и ссор.

Июль — королева мужских сердец

С первого взгляда вы покоряете мужские сердца. Хотя при этом не придаете никакого важного значения внешности. Так происходит само собой. Возможно, в первых отношениях вы сильно обожглись, но астрологи уверены — вы обязательно встретите того единственного и неповторимого, кто по достоинству оценит вас.

Август — королева королев

Рожденные в августе, настоящие лидеры. Они четко знают, чего хотят, умеют добиваться целей и вести за собой людей. Но в приоритете для них вовсе не это, а семья и дом. Именно такие ценности показывают честность и порядочность этих женщин, чем многие стараются воспользоваться.

Сентябрь — королева — волшебница

Аккуратная, с педантичной внешностью, скромная. Но при все при этом обладающая чарами, которые способны в миг покорить мужчину. Астрологи уверены — вы очень вкусно готовите.

Октябрь — королева чувственности

Несмотря на внешнюю холодность и отстраненность, рожденные в октябре представительницы прекрасного пола живут чувствами и эмоциями. Про таких говорят — лед и пламя. Когда надо, вы роковая женщина, пленяющая мужчин, а позже — милая, покладистая простушка.

Ноябрь — королева — ведунья

Страстная, харизматичная, разбирающаяся в людях и умеющая любить — все это про вас. Как и рожденные в июне, у вас есть некий дар. Вам часто снятся вещие сны. Астрологи уверены — если вы будете развивать экстрасенсорные способности, вы станете настоящем профессионалом.

Декабрь — королева — странница

Даже если вы всю жизнь живете в одном месте, в душе всегда останетесь желающей перемен. Со стороны вы можете казаться примерной женой, идеальной мамой, хорошей хозяйкой, но ваши мечты не оставят вас в покое. Кстати, именно у вас они имеют свойство сбываться. Причем в самый неожиданный момент.

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