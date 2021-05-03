«Зубы не приживутся»: Самбурская прокляла взявшего у нее в долг близкого друга

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Екатерина Бородина
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Актриса и шансонье осталась без крупной суммы денег из-за своей доверчивости и замены чужих виниров.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Богатые тоже плачут, особенно из-за потерянных денег. Настасья Самбурская лишилась одновременно и денег, и друга, и личного помощника, а все из-за людской неблагодарности и жадности. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Как оказалось, близкий друг занял у артистки крупную сумму, чтобы исполнить свою мечту — заменить виниры и обзавестись красивой улыбкой. Взамен он обещал честно отработать крупную сумму в качестве личного помощника Самбурской. Однако исполнив заветное желание, друг оказался вдруг врагом и сел певице на шею.

«Не прошло и полгода, как энтузиазм его в работе стал стремительно снижаться: он занимался своим бизнесом, моим делам уделял меньше внимания, многое забывал, упускал. Ездил на такси за мой счет, а не на метро. То есть все у него было замечательно. Полный рот красивых зубов и задница в тепле, сидевшая на двух стульях одновременно», — рассказала шансонье.

Instagram @samburskaya

В один из сложных рабочих моментов Самбурская разругалась с помощником, и он исчез. После конфликта он сообщил Самбурской, что возвращать он более ничего не должен, так как якобы отработал эту сумму за четыре месяца.

«Нехилая такая зарплата вышла: за нее я могла нанять четырех помощников в месяц. Вот такая недешевая вышла проверка дружбы. Деньги немаленькие, но я знаю — рано или поздно они ко мне придут. А вот зубы, вставленные на деньги, полученные таким способом, скорей всего не приживутся. За все в этом мире приходится платить», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская выкатила полный список претензий к Дробышу.

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