«До убийства не дойдет»: Самбурская выкатила полный список претензий к Дробышу

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Виктория Андреева
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Звезда «Универа» мечтала о карьере певицы. Но радужные фантазии разбились о суровую реальность и жесткий контракт.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Не успела актриса Настасья Самбурская дебютировать в качестве певицы, как на ее голову одна за другой повалились проблемы. Звезда осталась недовольна работой своего продюсера Виктора Дробыша и захотела разорвать с ним контракт. Но сделать это оказалось не так-то просто.

Настасья призналась, что хотела уйти от «нерадивого» шоумена еще в 2018 году. Дробыш якобы обещал певице массу концертов и большую узнаваемость, однако задуманного не исполнил. Артистка объявила о своем уходе, но через некоторое время узнала, что продюсер обращался в ее управляющую компанию и искал варианты, как оставить строптивую Самбурскую без жилья.

«Я испугалась, что у меня возникнут большие сложности, поэтому задержалась еще на год, о чем жалею!» — жаловалась в Insta-сторис звезда.

Далее последовали письменные претензии и судебные иски. Дробыш, в частности, требовал от Настасьи компенсировать затраты на пиар — 400 тысяч рублей — и расходы на связь и интернет.

«Я расскажу, каких пиарщиков вы нанимали! Я сижу на мероприятии, куда меня пригласили. Мне звонит пиарщица и спрашивает: „Не хотите ли пойти на мероприятие?“. А я уже на нем сижу! А вот эта цифра в 1,2 миллиона рублей за услуги связи и интернет. Я что, в Камбоджу родственникам звонила? Может быть, на сайте знакомств VIP-анкету себе покупала?!» — кричала Самбурская.

Артистка заявила, что не она одна пострадала от рук Виктора Дробыша. Ополчившаяся на продюсера Настасья намерена идти до конца в стремлении отыскать справедливость. Правда, звезда не исключает, что ей начнут строить козни.

«Если что-то со мной случится, вы знаете кого винить. Ясное дело, что до убийства не дойдет. Виктор Яковлевич до таких вещей он не опустится, но поднасрет — это однозначно», — заключила актриса.

Instagram @samburskaya

«Дни.ру» напоминает, что своей вины в скандале с Настасьей Самбурской продюсер Виктор Дробыш не видит. Он отмечает, что вложил в развитие звезды несколько миллионов. И вопрос, кто кому больше должен, все еще остается открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о скандале Виктора Дробыша с Настасьей Самбурской экс-солистка группы «Тутси».

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