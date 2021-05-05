🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Сегодня, 5 мая, когда Луна в Рыбах, астрологи рекомендуют посвятить себя творчеству и отдыху, не конфликтовать с окружающими и заняться здоровьем.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 мая, когда Луна находится в знаке Рыб, не стоит заниматься серьезными делами, хотя астрологи и не видят препятствий для заключения сделок и совершения важных покупок. Вместо этого следует отдохнуть, отправиться в путешествие или посвятить себя творчеству. Хотя энергетика будет спокойной, затевать споры все же не нужно — это грозит затяжными конфликтами.
♈ Овен
Овны, вам нужно обратить внимание на свое окружение и задуматься, что вам приносят эти люди. Оцените их вклад в вашу жизнь и найдите время выразить им свою благодарность.
Космический совет: уделите время для встречи с друзьями и родными.
♉ Телец
Тельцы, можно всю жизнь спорить на тему того, кто и когда вас обидел. Но зачем тратить на это свое время? Гораздо мудрее будет отпустить былое.
Космический совет: научитесь прощать.
♊ Близнецы
Близнецы, весной часто хочется начать все с чистого листа, вести здоровый образ жизни, исключить из рациона вредную еду и избавиться от дурных привычек. Почему бы так и не поступить?
Космический совет: займитесь своим здоровьем.
♋ Рак
Раки, этот день будет удачным для вас в финансовом плане, да и процветание не за горами. Это не просто подарок Вселенной — вы много работали, чтобы добиться успеха. Наслаждайтесь плодами своего труда.
Космический совет: ожидайте приятный сюрприз.
♌ Лев
Львы, у вас всегда появляются отличные идеи. Но даже самые лучшие из них ничего не значат, если не начать претворять их в жизнь. Хватит ждать милостей от жизни — нужно брать все в свои руки. Сейчас как раз самое время!
Космический совет: подумайте об открытии собственного бизнеса.
♍ Дева
Девы, нужно уметь говорить «нет». Сколько бы вам ни было лет, научиться этому никогда не поздно. И начать можно прямо сейчас. Астрологи рекомендуют не идти на поводу у алчных знакомых, положитесь на свою интуицию.
Космический совет: научитесь отказывать на неуместные предложения.
♎ Весы
Весы, в вашей жизни вот-вот может появиться новая любовь. Чтобы это произошло, нужно дать окружающим возможность завоевать ваше сердце. Научитесь доверять людям, не бойтесь пробовать что-то новое.
Космический совет: разрешите себе быть счастливыми.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы склонны идеализировать своих возлюбленных, потому так тяжело даются вам расставания и неудачи на личном фронте. Но не стоит замыкаться в себе, дайте себе возможность встретить нового избранника.
Космический совет: поддайтесь романтическим чувствам.
♐ Стрелец
Стрельцы, у вас есть уникальная особенность. Вы умеете воплощать в реальность идеи, когда многим это просто не дано. Так что подумайте, что вас увлекало и интересовало в последнее время? Возможно, наступил этап перемен.
Космический совет: прислушайтесь к себе.
♑ Козерог
Козероги, не всегда близкие люди говорят нам правду. Так же и с вами — даже если все вокруг лгут, не надо обманывать самих себя. Будьте честны с самими собой. Если вас не устраивает ваша работа, друзья или возлюбленный — не надо это терпеть. Пора двигаться дальше.
Космический совет: доверьтесь своему внутреннему «я».
♒ Водолей
Водолеи, не всегда в ваших бедах виноват кто-то другой. Порой причина кроется в вас. И нужно научиться брать на себя ответственность за содеянное. Это полезный навык, освоить который никогда не поздно.
Космический совет: измените свой подход к жизни.
♊ Рыбы
Рыбы, все не так уж сложно в отношениях с противоположным полом. Не нужно искать подвоха там, где его нет. Это позволит вам избежать ссор и проблем.
Космический совет: обратите внимание на своих возлюбленных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами.
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