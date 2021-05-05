«Переступила через совесть»: партнер Прокловой по съемкам опроверг домогательства

Актер Сергей Никоненко, который играл в киноленте «Звонят, откройте дверь» вместе с 12-летней Еленой Прокловой, отверг возможность домогательств к ней на съемках. 80-летний артист не верит скандальным высказываниям 67-летней коллеги. Он заявил, что съемочная группа и весь актерский состав считали Проклову маленьким ребенком.

«(Александр — Прим. ред.) Митта был первым режиссером фильма, а дедушка Прокловой — вторым. Насколько помню, даже не он ее привел. Он не хотел, чтобы внучка снималась. Друг семьи Прокловой сказал Митте, что есть хорошая девочка, внучка второго режиссера. Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич говорил мне: „Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять“. Колготки ей вручал! Она ребенком была!» — вспомнил Никоненко в одном из выпусков шоу «Секрет на миллион».

Актера возмутило поведение Прокловой. Он предположил, что пикантное признание актрисы — это просто пиар ради заработка.

«О чем вы говорите? Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять! Что за глупость такая! Или у нее очень плохо с деньгами? Нужны позарез? Поэтому она и переступила через совесть», — добавил Никоненко.

Проклова рассказала, что в возрасте 12 лет, когда она снималась в одном фильме, второй режиссер (которого она так и не назвала) каждый вечер поджидал ее в коридоре и приставал. Отделаться от взрослого мужчины она не могла, а рассказать кому-то о таком позоре — тем более.

Помимо этих обвинений, актриса заявила, что в 15 лет она подверглась сексуальным домогательствам одного известного актера. Имя его она не раскрыла, сославшись на то, что его уже нет в живых, а его семья не заслуживает такого позора. Однако общественность тут же приписала домогательства покойному Олегу Табакову, о влюбленности в которого артистка рассказывала ранее. Эта сенсация поделила публику на два лагеря — защитников чести покойного мэтра и сторонников Прокловой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в сети нашли нестыковки в скандальном интервью Елены Прокловой.