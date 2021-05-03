Не сходится! В сети нашли нестыковки в скандальном интервью Елены Прокловой

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Алина Потёмкина
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Въедливые поклонники раскрыли личность деятеля культуры, который якобы домогался к актрисе, когда ей было 12 лет. Результат оказался ошеломляющим.

Не сходится! В сети нашли нестыковки в скандальном интервью Елены Прокловой

Фото: ТАСС / Куров Александр

Скандальное интервью Елены Прокловой, в котором она призналась в пережитом сексуальном насилии, вот уже вторую неделю не дает покоя пользователям сети. Как пишет сайт KP.RU, особо дотошные зрители нашли нестыковки в откровениях актрисы.

В своем признании Проклова рассказала, что в возрасте 12 лет она снималась в картине, съемки проходили в Закарпатье, в местечке Мукачево. И якобы второй режиссер фильма, который она так и не назвала, каждый вечер поджидал ее в коридоре и приставал. Отделаться от взрослого мужчины она не могла, а рассказать кому-то о таком позоре — тем более.

Пользователи сети начали искать, что это была за кинолента и режиссер. По годам подходит фильм «Звонят, откройте дверь», но никакого второго режиссера официально там не было. По сведениям из «Википедии», эту позицию занимал… дед актрисы. В такое зрители просто не поверили.

Вторым вариантом был фильм «Снежная королева» 1966 года, часть его съемок проходила в Карпатах. Однако, как выяснили дотошные фанаты, вторым режиссером в нем была женщина. Некая Н. Русанова. Это поставило поклонников в тупик.

Помимо обвинений неизвестного мужчины, пристававшего к ней в 12-летнем возрасте, актриса заявила, что в 15 лет она подверглась сексуальным домогательствам одного известного актера. Имя его она не раскрыла, сославшись на то, что его уже нет в живых, а оставшаяся семья не заслуживает такого позора. Однако общественность тут же приписала домогательства покойному Олегу Табакову, о влюбленности в которого артистка рассказывала ранее. Эта сенсация поделила публику на два лагеря — защитников чести покойного мэтра и сторонников Прокловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на откровения актрисы вдова Табакова Марина Зудина.

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