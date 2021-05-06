Найденная мертвой под Екатеринбургом бьюти-блогер задолжала 19 банкам

Известная бьюти-блогер Кристина Журавлева, тело которой обнаружили в лесополосе недалеко от Екатеринбурга, задолжала сразу 19 банкам. Долг составлял около 650 тысяч рублей, а два года назад девушку признали банкротом, сообщает Е1.ru.

28-летняя Журавлева вела блог о красоте и моде, на который были подписаны 57 тысяч человек. Также, по словам одной из ее подруг, погибшая работала SMM-менеджером в компании, название которой приятельница вспомнить не смогла.

Кроме того, у Журавлевой был аккаунт в Tik Tok, однако популярностью он не пользовался. Блогер вела онлайн-курсы, помогала продвигать чужие аккаунты. Индивидуальные консультации Журавлевой стоили 9 900 рублей, создание маски для сторис в Instagram — от трех тысяч рублей.

«Я с нуля развила свой аккаунт в стиле lifestyle, сочетая классные идеи для фото и бомбический flatlay. Я знаю все об обработке, о том, как создать раскладку, чтобы бренд к тебе вернулся, о трендах в Instagram—2020», — писала блогер на своем сайте.

При всей определенной известности в последнее время дела у бьюти-блогера шли не очень хорошо, уточняет портал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, тело бьюти-блогера Кристины Журавлевой, пропавшей 5 апреля, было найдено в лесополосе недалеко от Екатеринбурга. По предварительным данным, труп обнаружили еще в середине апреля, однако только сейчас выяснилась личность погибшей. Про насильственный характер смерти Журавлевой информации нет, среди возможных причин гибели называются наркотики и переохлаждение. В то же время по факту обнаружения тела девушки Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».