Видео последствий смертельной аварии на КАД в Петербурге
ДТП произошло утром 7 мая на Кольцевой автодороге перед съездом на Мурманское шоссе.
Фото, видео: Depositphotos / eugenelucky; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалась кадры, на которых запечатлены последствия смертельной аварии в Петербурге.
По словам очевидцев, пассажир вылетел из иномарки после страшного ДТП на КАД. Авария произошла рано утром в пятницу, 7 мая, на Кольцевой автодороге перед съездом на Мурманское шоссе. В результате случившегося, автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.
По информации 5-tv.ru, пока известно об одном погибшем, еще один с переломами госпитализирован. Что стало причиной аварии, данных нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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