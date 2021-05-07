Видео последствий смертельной аварии на КАД в Петербурге

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 028

ДТП произошло утром 7 мая на Кольцевой автодороге перед съездом на Мурманское шоссе.

Фото, видео: Depositphotos / eugenelucky; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалась кадры, на которых запечатлены последствия смертельной аварии в Петербурге.

По словам очевидцев, пассажир вылетел из иномарки после страшного ДТП на КАД. Авария произошла рано утром в пятницу, 7 мая, на Кольцевой автодороге перед съездом на Мурманское шоссе. В результате случившегося, автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, пока известно об одном погибшем, еще один с переломами госпитализирован. Что стало причиной аварии, данных нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:44
Лукашенко объявил о создании белорусской «живой» вакцины от COVID-19
15:30
Участников ПМЭФ обяжут сдать ПЦР-тест на COVID-19
15:16
Три смерти подряд: звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказал о трагедии в семье
15:08
Памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии открыли в Подмосковье
14:57
Стали известны место и дата похорон Михаила Багдасарова
14:50
«Не надо!» — госпитализированной Бузовой запретили плакать в больнице

Сейчас читают

Билл Гейтс разводится с женой из-за дружбы с миллиардером-педофилом
Опасно для здоровья! ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака