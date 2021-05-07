Видео последствий смертельной аварии на КАД в Петербурге

В распоряжении 5-tv.ru оказалась кадры, на которых запечатлены последствия смертельной аварии в Петербурге.

По словам очевидцев, пассажир вылетел из иномарки после страшного ДТП на КАД. Авария произошла рано утром в пятницу, 7 мая, на Кольцевой автодороге перед съездом на Мурманское шоссе. В результате случившегося, автомобиль Volkswagen перевернулся на бок.

5-tv.ru

По информации 5-tv.ru, пока известно об одном погибшем, еще один с переломами госпитализирован. Что стало причиной аварии, данных нет. Обстоятельства случившегося выясняются.