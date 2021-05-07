Билл Гейтс разводится с женой из-за дружбы с миллиардером-педофилом

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Георгий Иванов
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Супруга основателя Мiсrоsоft была против его встреч со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Билл Гейтс разводится с женой из-за дружбы с миллиардером-педофилом

Фото: ТАСС / Xinhua via www.imago-images.de

Новость о разводе Билла Гейтса с женой Мелиндой находится в списке самых обсуждаемых тем последние несколько дней. Размолвка знаменитой четы благотворителей, которые прожили в браке 27 лет, стала объектом для сплетен и пересудов.

Так, американское издание The Daily Beast со ссылкой на источник из окружения бывшей пары утверждает, что причиной развода стала дружба и общение Билла Гейтса с предпринимателем Джеффри Эпштейном.

По данным СМИ, Гейтсы встречались с ним в сентябре 2013 года. После этого Мелинда заявила своим близким, что ее возмущает многолетняя дружба мужа с человеком, которого уличили в совращении несовершеннолетних. Как утверждает источник издания, именно эта встреча стала поворотным моментом в супружеской жизни Гейтсов. Мелинда неоднократно впоследствии говорила супругу, что не хочет иметь с Эпштейном ничего общего.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой спустя 27 лет брака 4 мая. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter. Ранее 5-tv.ru писал, какое имущество может заполучить Мелинда по итогам развода. Российский юморист Гарик Харламов тем временем сделать Гейтса героем нового «Холостяка».

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