Какое имущество может заполучить Мелинда после развода с Биллом Гейтсом?

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Алина Потёмкина
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Супруги расходятся после 27 лет брака.

Какое имущество может заполучить Мелинда после развода с Биллом Гейтсом?

Фото: ТАСС / Chris Radburn

Новость о разводе Билла Гейтса с женой Мелиндой спустя 27 лет брака произвела эффект разорвавшейся бомбы. И хоть миллиардер объявил, что они останутся друзьями, партнерами по бизнесу и оба продолжат работу в благотворительном фонде, больше всего общественность интересует, сколько сможет получить после расставания супруга основателя Microsoft. Приблизительный подсчет активов и собственности Гейтса произвел сайт Teleprogramma.pro.

Общее состояние бизнесмена оценивается примерно в 130,5 миллиарда долларов, на сегодняшний день он занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты по версии Forbs. Из недвижимости наибольшей ценностью обладает его коттедж в штате Вашингтон — Гейтс приобрел его за два миллиона долларов, а сейчас он стоит порядка 200! Это не просто особняк на холме с озером у подножья, а настоящий «умный дом», охраняемый роботами. Всем гостям вручают специальные чипы, которые позволяют дому исполнять их пожелания мгновенно: от регулировки температуры до переноса музыки следом за гостем в другую комнату.

Еще одно достояние миллиардера — конное ранчо Paseana, расположенное в штате Калифорния. Это огромный участок в 228 акров (922683 квадратных метров — Прим. ред.), на котором разместились пансионат, конюшня, ипподром, сад и офис. Помимо этого у Гейтса есть и другое ранчо — в штате Вайоминг.

Предмет особой гордости бизнесмена — его автопарк. В его собрание машин входят Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari-348, Lexus, Jaguar. А венцом коллекции является раритетный Porsche 959 — Гейтс мечтал купить его с 1987 года, но смог приобрести только через 13 лет из-за несоответствия авто требованиям США к экологическим стандартам.

Этот перечень богатств основателя Microsoft далеко не полный: помимо этого он владеет несколькими отелями, частной коллекцией произведений искусства, включая дневник Леонардо да Винчи, и финансовыми активами.

О чете Гейтсов известно, что они не заключали брачный контракт, а значит, их развод предполагает дележ имущества поровну. В западной прессе пишут, что они уже договорились о соглашении и намерены сделать все как можно тише и спокойнее. Как писал ранее 5-tv.ru, жена Билла Гейтса уже отказалась от алиментов.

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