Умер звезда «Бедной Насти» и «Офицеров» Владимир Качан

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Игорь Рязов
Эксклюзив 2 005

Причину смерти народного артиста РФ назвал Иосиф Райхельгауз.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; РИА Новости / Хамельянин Геннадий; 5-tv.ru

Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке», — сказал Райхельгауз.

Он уточнил, что причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. По словам худрука, информация о церемонии прощания и похоронах появится позднее. Однако первая точно пройдет в театре «Школа современной пьесы».

5-tv.ru тоже связался с Райхельгаузом, чтобы выяснить подробности о личности и кончине актера, известного по ролям в сериале «Бедной Насти» и «Офицеров».

«Владимир Андреевч Качан — один из основателей театра, человек сыгравший здесь огромное количество ролей <…> за эти 30 лет работы в театре. Последняя премьера — «На трубе“», — сказал Райхельгауз.

По его словам, 18 мая Качан должен был играть в спектакле «Последний ацтек» во Владимире. В этот день нарный артист России отметил бы 74-летие. Он уже договаривался с коллегами, близкими и друзьями, как отметит свой праздник. В частности, заказывали ресторан.

«Он очень серьезный, мощный композитор, который выпустил десятки дисков, огромное количество знаменитых песен на стихи Лени Филатова — „О, не лети так жизнь“, „Оранжевый кот“, — много-много чего. Он выпустил несколько книжек, среди которых есть бестселлер, „Маруся“ его знаменитая», — перечислил достижения коллеги худрук.

Райхельгауз подчеркнул, что церемония прощания пройдет в театре. Дата пока не называется, так как Качан скончался всего лишь час назад.

«Он в Коммунарке лежал неделю, но последние два дня уже в коме, уже в реанимации», — сказал Райхельгауз, добавив, что помимо коронавируса, у Качана были и сопутствующие заболевания: проблемы с сердцем и другими органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны место и дата похорон дрессировщика Михаила Багдасарова.

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