Когда еда превращается в болезнь? Основные виды расстройств пищевого поведения

|
Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 244

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова объяснила, по каким признакам можно выявить у себя РПП.

Фото, видео: depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Многие мечтают похудеть, но по той или иной причине не могут этого сделать. Если такая проблема сохраняется годами, это может быть связано с расстройствами пищевого поведения (РПП). Какие признаки говорят о том, что у вас есть подобные нарушения, рассказала 5-tv.ru эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Какие основные виды РПП существуют?

Многие слышали про булимию и анорексию, но разновидностей нарушений пищевого поведения куда больше. И далеко не всегда страдающие от них люди могут понять, что именно с ними происходит.

Так называемая нервная булимия проявляется в виде склонности к перееданию. После обильного приема пищи человек мучается от вины и проводит насильственное «очищение» организма. Срыв за срывом делают ситуацию только хуже.

«Это сопровождается жесткими диетами, ограничениями в питании, изнурительными физическими нагрузками», — пояснила Филиппова.

При нервной анорексии, напротив, количество употребляемой пищи постепенно уменьшается. Человек пытается сбросить вес, даже если ему этого не требуется.

«Идет резкое ограничение питания с целью похудения, хотя на самом деле похудение не требуется в данной ситуации. Но человек не может себя оценить и продолжает этот процесс ограничения», — рассказала эндокринолог-диетолог.

Еще одна разновидность РПП — это компульсивное переедание. При таком нарушении человек полностью теряет контроль над процессом поглощения пищи.

«Человек не может остановиться, а после этого все сменяется чувством голода».

Как лечить РПП?

Нарушений пищевого поведения существует великое множество. Только специалист сможет понять, какой вид и подвид РПП наблюдается в каждом конкретном случае. И лечение у разных пациентов также будет отличаться.

«Иногда бывает, что РПП присутствует в легкой форме, человек может самостоятельно его отследить, проконтролировать и самостоятельно справиться, — объяснила Татьяна Филиппова. — Но бывают состояния, когда затронуты гораздо более глубинные процессы, а состояние максимально выражено. В данной ситуации требуется помощь психотерапевта совместно с диетологом».

В любом случае оставлять без внимания проблему нельзя. Это касается и собственного здоровья, и проблем с родными и близкими. Если у них есть один или несколько перечисленных выше симптомов — это повод для беспокойства.

Ранее 5-tv.ru писал про диеты звезд, которые похудели до неузнаваемости.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
«Саня, прости»: Кудрявцева принесла извинения Олешко за грубый комментарий
17:27
Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Мелии
17:13
Роспотребнадзор решил изучить смертельно опасную пищевую добавку Е171
16:59
Киевскую заступницу рэпера Басты затравили украинские националисты
16:52
Россиян призывают поучаствовать в акции «Свет Победы»
16:31
«Бессмертный полк» прошел по острову в Северном Ледовитом океане — видео

Сейчас читают

«Девочка идет на поправку»: Ольгу Бузову отпустили из больницы домой
«Два дня в коме»: Райхельгауз о предсмертных страданиях и несбывшихся планах Качана
Опасно для здоровья! ТОП-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака