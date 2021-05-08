Когда еда превращается в болезнь? Основные виды расстройств пищевого поведения

Многие мечтают похудеть, но по той или иной причине не могут этого сделать. Если такая проблема сохраняется годами, это может быть связано с расстройствами пищевого поведения (РПП). Какие признаки говорят о том, что у вас есть подобные нарушения, рассказала 5-tv.ru эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Какие основные виды РПП существуют?

Многие слышали про булимию и анорексию, но разновидностей нарушений пищевого поведения куда больше. И далеко не всегда страдающие от них люди могут понять, что именно с ними происходит.

Так называемая нервная булимия проявляется в виде склонности к перееданию. После обильного приема пищи человек мучается от вины и проводит насильственное «очищение» организма. Срыв за срывом делают ситуацию только хуже.

«Это сопровождается жесткими диетами, ограничениями в питании, изнурительными физическими нагрузками», — пояснила Филиппова.

При нервной анорексии, напротив, количество употребляемой пищи постепенно уменьшается. Человек пытается сбросить вес, даже если ему этого не требуется.

«Идет резкое ограничение питания с целью похудения, хотя на самом деле похудение не требуется в данной ситуации. Но человек не может себя оценить и продолжает этот процесс ограничения», — рассказала эндокринолог-диетолог.

Еще одна разновидность РПП — это компульсивное переедание. При таком нарушении человек полностью теряет контроль над процессом поглощения пищи.

«Человек не может остановиться, а после этого все сменяется чувством голода».

Как лечить РПП?

Нарушений пищевого поведения существует великое множество. Только специалист сможет понять, какой вид и подвид РПП наблюдается в каждом конкретном случае. И лечение у разных пациентов также будет отличаться.

«Иногда бывает, что РПП присутствует в легкой форме, человек может самостоятельно его отследить, проконтролировать и самостоятельно справиться, — объяснила Татьяна Филиппова. — Но бывают состояния, когда затронуты гораздо более глубинные процессы, а состояние максимально выражено. В данной ситуации требуется помощь психотерапевта совместно с диетологом».

В любом случае оставлять без внимания проблему нельзя. Это касается и собственного здоровья, и проблем с родными и близкими. Если у них есть один или несколько перечисленных выше симптомов — это повод для беспокойства.

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