Мужчине прострелили ногу в центре Петербурга — эксклюзивное видео
| Василий Заика Криминал Эксклюзив 1 059
Инцидент произошел вечером 9 мая на канале Грибоедова.
Эксклюзив
Фото, видео: depositphotos / michaklootwijk; 5-tv.ru
Неизвестный прострелил мужчине ногу в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 9 мая на канале Грибоедова в районе дома № 17.
Известно, что место происшествия в настоящее время оцеплено. По некоторым данным, пострадавший потерял много крови и близок к потере сознания.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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