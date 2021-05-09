Мужчине прострелили ногу в центре Петербурга — эксклюзивное видео

|
Василий Заика
Эксклюзив 1 059

Инцидент произошел вечером 9 мая на канале Грибоедова.

Фото, видео: depositphotos / michaklootwijk; 5-tv.ru

Неизвестный прострелил мужчине ногу в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 9 мая на канале Грибоедова в районе дома № 17.

Известно, что место происшествия в настоящее время оцеплено. По некоторым данным, пострадавший потерял много крови и близок к потере сознания.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
Новолуние, Черная Луна и Юпитер в Рыбах: астропрогноз на неделю с 10 по 1...

Последние новости

1:11
Пассажирка внедорожника заживо сгорела в огненном ДТП под Волгоградом — видео
0:55
«Сражение между РФ и США?» — американцы «блеснули» знаниями о Второй мировой войне
0:39
«Изнасиловал офицер»: Эвелина Бледанс о прабабушке-разведчице
0:23
Умер оператор «Вокзала для двоих» и «Жестокого романса» Вадим Алисов
0:07
Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановлены до утра
0:03
День Семена Ранопашца: почему 10 мая не стоит себя критиковать

Сейчас читают

День Семена Ранопашца: почему 10 мая не стоит себя критиковать
«Перенервничала»: участница парада в Твери потеряла ботинок во время марша
Новолуние, Черная Луна и Юпитер в Рыбах: астропрогноз на неделю с 10 по 16 мая
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...