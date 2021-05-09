Неизвестный прострелил мужчине ногу в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 9 мая на канале Грибоедова в районе дома № 17.

Известно, что место происшествия в настоящее время оцеплено. По некоторым данным, пострадавший потерял много крови и близок к потере сознания.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.