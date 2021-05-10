По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, американская военная техника сильно устарела.

Эксперт предрекла конец армии США

Фото: www.globallookpress / Timothy L. Hale

Недостаточное финансирование оборонной отрасли США может привести страну к краху в случае крупного военного конфликта. К такому выводу пришла автор статьи The National Interest — старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд.

По ее мнению, на текущий момент состояние американской армии вызывает тревогу, так как значительная часть военной техники существенно устарела. К тому же, наблюдается нехватка боевых единиц.

«Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был 30 лет назад. Количество часов налета у пилотов ВВС поставило бы под сомнение их компетентность во времена Холодной войны… В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться», — подчеркнула она.

За последние два десятилетия, отметила Вуд, конкуренты США вложили больше денег в вооруженные силы, новое оборудование и современные технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях.

Эксперта тревожит тот факт, что союзники Штатов стали слабыми и вряд ли помогут в случае реального кризиса. Она считает, что если, например, КНР и США решат устроить войну за Тайвань, то американцы проиграют, а Пекин нанесет второй удар, не дав перевести дух Вашингтону.

«То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией, если она решит отрезать наших балтийских союзников от остальной Европы», — подчеркнула автор публикации.

Она полагает, что администрация Джо Байдена и демократическое большинство в Конгрессе ошибаются, если считают, что главные противники США будут ждать, пока страна решит свои внутренние проблемы.

Как писал 5-tv.ru, ранее десять военных США травмировались на учениях в Эстонии.

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