По какому внешнему признаку можно определить предраковое состояние
Онколог Иван Карасев рассказал, какими осложнениями чревато игнорирование новообразований в горле и гортани.
Фото: Depositphotos / IuriiSokolov
Игнорирование появления полипов — новообразований на слизистой оболочке гортани или голосовых связках — может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития онкологического заболевания. Об этом в Instagram предупредил хирург и онколог Иван Карасев.
По его словам, признаками полипов могут стать частое покашливание, воспаление, хроническая осиплость голоса, затрудненное дыхание. Если пациент обнаруживает у себя некоторые из симптомов, следует немедленно начать лечение.
«Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», — предупредил онколог.
Врач отметил, что удаление полипов показано при осиплости и полной потере голоса, быстром росте папиллом в гортани, а также при сужении просвета гортани с нарушением дыхания. При удалении полипов важно вырезать их полностью, чтобы исключить рецидив в дальнейшем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака.
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