По какому внешнему признаку можно определить предраковое состояние

Игнорирование появления полипов — новообразований на слизистой оболочке гортани или голосовых связках — может привести к серьезным последствиям, вплоть до развития онкологического заболевания. Об этом в Instagram предупредил хирург и онколог Иван Карасев.

По его словам, признаками полипов могут стать частое покашливание, воспаление, хроническая осиплость голоса, затрудненное дыхание. Если пациент обнаруживает у себя некоторые из симптомов, следует немедленно начать лечение.

«Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», — предупредил онколог.

Врач отметил, что удаление полипов показано при осиплости и полной потере голоса, быстром росте папиллом в гортани, а также при сужении просвета гортани с нарушением дыхания. При удалении полипов важно вырезать их полностью, чтобы исключить рецидив в дальнейшем.

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