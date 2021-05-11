Уникальная совместимость: у каких пар знаков зодиака рождаются очаровательные дети

Воспитание детей — задача непростая. Кому-то быстро удается найти подход к малышу и вырастить из него хорошего человека, другие же до пенсии жалуются на нерадивых наследников.

В чем секрет идеальных отношений с ребенком — знают астрологи. Эксперты уверены: чтобы отпрыск вырос добрым, понимающим и психологически здоровым, рожать его нужно в союзе с правильными партнером.

Вот, например, ТОП-3 пар знаков зодиака, у которых рождаются самые очаровательные дети на свете.

Телец и Рак

По своей природе Телец — открытый и простой человек. Ему не нужно повышать голос, чтобы донести до кого-то важную информацию. Все споры и конфликты он решает быстро и мирно. Рак — очень нежная и внимательная персона, не страшащаяся трудностей. Если представители этих знаков зодиака захотят создать семью — она будет поистине идеальной.

Рак и Телец готовы тратить на детей столько ресурсов, сколько потребуется. Наследники всегда будут обласканы, поняты, обуты и одеты — моральные травмы исключены. Малышам с ранних лет привьют правильные привычки, чтобы в будущем не было проблем. Родители станут для них настоящими добрыми друзьями.

Лев и Водолей

Огненный Лев никогда не бросит семью в беде. Он, как царь зверей, обезопасит ее от внешних воздействий и обеспечит всеми благами. Если в паре с ним услужливый и мудрый Водолей — дома всегда будет царить атмосфера спокойствия.

Дети Льва и Водолея всегда будут расти в заботе и теплоте. Никаких запретов и наказаний — только адекватный диалог. Благодаря стараниям представителей этих знаков, даже самые непоседливые малыши вырастут обаятельными, скромными, но уверенными в себе людьми.

Дева и Рыбы

Рыбы и Дева — прекрасный союз по энергетической совместимости. Представитель первого знака — тихий и уравновешенный человек, его пара — эмоциональная и открытая. Астрологи замечают, что у этих влюбленных чаще всего рождаются дети с «шестым чувством» — они тонко воспринимают материальный мир и очень милосердны.

Впрочем, вне зависимости от знака зодиака эксперты спешат предупредить родителей: каждый ребенок — отражение взрослого человека, и днем, и ночью находящегося рядом. Если мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди будут воспитывать подростков в комфортных условиях, на личном примере показывая, с чем придется столкнуться в жизни и как на это реагировать, результат воспитания обязательно порадует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как знак зодиака влияет на манеру воспитания детей.