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Боевик уничтожен под Симферополем при оказании вооруженного сопротивления — видео

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Василий Заика
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Фото, видео: Depositphotos / Grigorenko; ФСБ РФ

Оперативники управления ФСБ по Республике Крым ликвидировали под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций, который оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования „Городской округ Симферополь“ подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в тексте сообщения.

Главное следственное управление СК РФ по региону по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Расследование проводится в рамках статьи «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан участник глубоко законспирированной ячейки ИГ*.

* — запрещенная в России организация.

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