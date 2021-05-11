Оперативники управления ФСБ по Республике Крым ликвидировали под Симферополем объявленного в розыск члена международных террористических организаций, который оказал вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования „Городской округ Симферополь“ подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в тексте сообщения.

Главное следственное управление СК РФ по региону по факту произошедшего возбудило уголовное дело. Расследование проводится в рамках статьи «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан участник глубоко законспирированной ячейки ИГ*.

* — запрещенная в России организация.