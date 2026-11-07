Ветеран ВОВ Николай Мироненко умер на 100-м году жизни

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Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

Участник Великой Отечественной войны скончался в Бишкеке.

Умер столетний ветеран ВОВ

Фото: bishkek.gov.kg/Официальный сайт мэрии города Бишкек

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Участник Великой Отечественной войны Николай Мироненко скончался в Бишкеке на 100-м году жизни. О смерти ветерана сообщила мэрия столицы Киргизии.

«Ушел из жизни Мироненко Николай Кузьмич — участник Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении городских властей.

Николай Мироненко родился 3 марта 1927 года в Новосибирской области. В 1935-м его семья переехала во Фрунзе, нынешний Бишкек.

С юных лет он работал мастером по ремонту швейных машин. В 1942 году семья Мироненко пережила тяжелую утрату — его отец погиб на фронте, а сестра стала инвалидом.

В 1944 году в армию призвали и самого Николая Кузьмича. На службе он оставался до 1951 года.

После армии Мироненко работал в Министерстве автотранспорта. Вместе с семьей он воспитал сына и дочь.

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