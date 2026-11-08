«Еще несколько актов трагедии»: в доме стрелка из Кракова нашли три тела

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 98 0

По неофициальным данным, погибшие могут быть родственниками нападавшего.

В доме стрелка из Кракова обнаружены три тела

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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В доме нападавшего из Кракова обнаружили три тела

Полиция обнаружила тела трех человек в доме нападавшего, устроившего стрельбу в центре Кракова, сообщает портал Polsat News. Кроме того, стало известно, что среди шести погибших при атаке есть гражданин Великобритании.

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга служб в Кракове, находка в доме стрелка дает основания полагать, что трагедия имеет продолжение.

«Есть много признаков того, что у нас есть еще несколько актов этой трагедии. Минуту назад командующий и министр передали информацию, что, вероятно, в доме нападавшего находятся мертвые люди. Мы это подтвердим. Так показывает изображение с дрона», — заявил Туск.

По неофициальной информации журналиста Polsat News, тела, вероятно, принадлежат семье преступника. Соседи рассказывали, что семья была тихой и мирной, хотя и отмечали подозрительное и тревожное поведение молодого человека, который в итоге устроил бойню.

Также главный комендант польской полиции Марек Боронь подтвердил данные о жертвах.

«Шесть жертв. Четыре женщины и двое мужчин. Три польки, один гражданин Великобритании. Двое еще не идентифицированы», — приводит его слова Polsat News.

Трагедия разыгралась 7 ноября в центре Кракова. Неизвестные открыли огонь по прохожим из проезжающего автомобиля в районе улицы Славковской. Очевидцы рассказывали, что люди в ужасе забегали в кафе и магазины, чтобы спрятаться от выстрелов. Изначально сообщалось о пяти погибших и более десяти раненых, однако число жертв выросло до шести, а пострадавших — до 15 человек. Среди раненых оказались двое полицейских. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

На место незамедлительно прибыли полицейские, несколько бригад скорой помощи и сотрудники городской охраны, территорию оцепили. Позднее правоохранители задержали одного из стрелявших на улице Кракова. Нападавший получил ранения от полицейских и был доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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