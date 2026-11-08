В украинских пыточных может содержаться до четырех тысяч человек

Количество заключенных в украинских пыточных может достигать четырех тысяч человек в периоды обострений, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Одессы.

По словам собеседника агентства, число узников зависит не столько от размера тюрем, сколько от ситуации в стране.

«В состоянии покоя в моменте в сети пыточных по Украине может быть человек 500-700, но в периоды обострений оно может возрастать до трех-четырех тысяч», — рассказали в подполье.

Там пояснили, что когда у ВСУ возрастает потребность в «пушечном мясе» для штурмов, количество задержанных растет. Кроме того, людей чаще отправляют в застенки на фоне активизации протестных настроений — из-за коррупционных скандалов, неудач на фронте и роста цен.

Тема пыточных вызвала огромный резонанс среди украинского населения. Так, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом сотни возмущенных граждан собрались у здания, в подвале которого, по данным местных СМИ, насильно удерживали и пытали десятки людей, включая подростка. Люди требовали освободить узников, однако ситуация переросла в силовое противостояние: силовики применили против толпы оружие и газ.

Кроме того, украинский подросток, которому удалось выбраться из пыточной под Киевом, рассказал о пережитых истязаниях. Мальчика били головой об пол, одежду срезали ножом и допрашивали под камерами. По его словам, он был весь в крови, а на «допрос» прибыл сам глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью заявил, что «пыточные в законе» действуют по всей стране и являются неотъемлемой частью действующего режима.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.