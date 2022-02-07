Число имеет значение: в какие дни месяца рождаются самые счастливые люди?

Астрологи совместно с нумерологами утверждают, что у каждого знака зодиака есть свои магические числа, которые способны принести удачу или же наоборот направить жизнь по черной полосе. Считается, что уже при рождении эти числа способны наделять человека положительными эмоциями, которыми порой бывают обделены не столь удачливые представители человеческого рода.

Овен

Самыми успешными днями для рождения людей под этим знаком считаются 2,8,24 и 29 числа. Как утверждают эзотерики, эти даты придают характеру Овнов невероятную силу, что помогает им добиваться желаемых результатов в дальнейшей жизни.

Телец

Удачливые Тельцы рождаются 2, 5 и 30 числа. Эти даты приносят созвездиям успех во всех начинаниях, чтобы те с легкостью могли добиться счастья на своем пути.

Близнецы

Представители этого знака зодиака, возможно, сильнее других зависимы от магии чисел. Поэтому родиться 1, 2 или 19 числа будет для них большим подспорьем на жизненном пути.

Рак

Появившиеся на свет 1, 2, 7, 8, 12 и 30 числа Раки способны буквально притягивать к себе удачу, даже если вдруг внезапно захотят закрыться у себя дома и пострадать. Родившиеся в эти дни делают из Раков прекрасных компаньонов по бизнесу.

Лев

Родившись 4, 8, 12, 22 и 30 числа Львы могут совершенно не беспокоиться о вопросах счастья в личной жизни — оно придет к ним при малейшем их желании. Такова магия чисел.

Дева

Для Дев характерно постоянное стремление к чему-то новому и непознанному. Родившись 2, 6, 28 или 30 числа они могут быть уверены, что каждое открытие будет для них полезным и приятным.

Весы

Появившиеся на свет 7, 8, 9, 10, 28 числа Весы — это лидеры «по праву рождения», как уверяют астрологи и нумерологи. Из них получаются отличные полководцы и выдающиеся руководители, пишет Rsute.

Скорпион

Про резкость представителей этого знака ходит много анекдотов, но на самом деле Скорпионы всегда готовы договариваться. А если они родились 1, 2, 10 или 29 числа, то расположить окружающих к себе для них ничего не будет стоить.

Стрелец

Стрельцы, которые родились 5, 8, 18, 10, 20 и 23 числа — одни из самых успешных, ведь они знают, как привлечь к себе внимание и умело этим пользуются для достижения своих целей.

Козерог

Трудоголизм Козерогов почти всегда дает благотворные плоды, а если они еще и родились 1, 5, 3, 11 или 23 числа, то преград к покорению мира для них просто не существует.

Водолей

Удачные дни рождения для Водолеев это 1, 6, 7, 8, 14 или 12 число. Эти даты способствуют наделению представителей знака невероятным умом и талантом.

Рыбы

За Рыбами, родившимися 7, 14, 29, 28, 5 и 10 удача ходит следом и не отпускает их. Эти даты дарят представителям этого знака потрясающую уверенность в себе, благодаря которой они способны свернуть горы.

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