«Прихожу в себя после наркоза»: Анастасия Макеева попала в больницу — видео

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 015

Причину госпитализации звезда не назвала.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева попала в больницу. О своей госпитализации актриса сообщила на странице в Instagram.

«Утро выдалось сложным. Но ничего, скоро все наладится. Мне после наркоза принесли еду, дали две конфетки. Я одну конфетку съела, а вторую отнесу мужу, который сидит в коридоре, переживает за меня и тоже голодный был из солидарности со мной. Так что я тебя люблю. Несу тебе конфетку, чтобы ты тоже не упал в обморок голодный», — поделилась светская львица.

Instagram @makeevan

Причины госпитализации Анастасия Макеева не назвала, однако, судя по тому, что последнюю сторис звезда сняла из салона автомобиля, возможно, ее уже отпустили домой.

«Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза», — рассказала Макеева.

Во всяком случае знаменитость точно не теряет оптимистичный настрой и верит в лучшее.

Подписчики всерьез обеспокоились состоянием кумира и пожелали Анастасии скорейешего выздоровления.

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