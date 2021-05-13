«Прихожу в себя после наркоза»: Анастасия Макеева попала в больницу — видео
Причину госпитализации звезда не назвала.
Фото, видео: Instagram @makeevan
Анастасия Макеева попала в больницу. О своей госпитализации актриса сообщила на странице в Instagram.
«Утро выдалось сложным. Но ничего, скоро все наладится. Мне после наркоза принесли еду, дали две конфетки. Я одну конфетку съела, а вторую отнесу мужу, который сидит в коридоре, переживает за меня и тоже голодный был из солидарности со мной. Так что я тебя люблю. Несу тебе конфетку, чтобы ты тоже не упал в обморок голодный», — поделилась светская львица.
Причины госпитализации Анастасия Макеева не назвала, однако, судя по тому, что последнюю сторис звезда сняла из салона автомобиля, возможно, ее уже отпустили домой.
«Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза», — рассказала Макеева.
Во всяком случае знаменитость точно не теряет оптимистичный настрой и верит в лучшее.
Подписчики всерьез обеспокоились состоянием кумира и пожелали Анастасии скорейешего выздоровления.
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