«Лежу в палате»: Госпитализированная Макеева рассказала о своем состоянии

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 8 077

Актриса также назвала срок, когда будет готова к выписке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Известная российская актриса Анастасия Макеева дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru, в котором рассказала о своем состоянии. Ранее стало известно, что звезда попала в больницу. Что именно послужило причиной госпитализации знаменитости — не уточнялось, однако информация о наркозе, от которого отходит Макеева, может говорить о какой-то операции.

По словам самой артистки, она чувствует себя хорошо.

«Все в порядке. Лежу в палате. Все хорошо», — призналась звезда.

Также в беседе 5-tv.ru светская львица назвала вероятный срок выписки из клиники.

«(Выпишут — Прим.ред.) сегодня вечером или завтра утром», — уточнила Макеева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Макеева впервые вышла на связь из больницы и сообщила, что постепенно приходит в себя.

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