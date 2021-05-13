Гордость и мощь: почему Черноморский флот РФ стал «комом в горле» у Запада?

Черноморский флот России отмечает 238-ю годовщину со дня основания. Это — настоящая гордость страны. Если еще несколько десятилетий назад Запад откровенно смеялся над российской военной мощью, то сегодня боится даже слово молвить: число боевых судов, уникальных аппаратов и агрегатов просто зашкаливает.

Лучшие во всем

Эксперт в морском деле Константин Стрельбицкий напоминает, что флот был основан в далеком 1783 году по указу императрицы Екатерины II. В его многовековой истории были и взлеты, и падения.

Так, например, почти все корабли транспортировали за границу после революции и Гражданской войны. А после распада Советского Союза правительству и вовсе пришлось «делиться» судами с Украиной и Грузией. Новые на вооружение практически не поступали.

В какой-то момент могло показаться, что Россия и вовсе останется без флота. Но то было сложное время, отметил Стрельбицкий, — страну в принципе нужно было «строить» заново.

Благодаря своевременным распоряжениям глав государства и грамотно выстроенной политике за несколько десятилетий удалось восполнить пробелы. Сейчас Черноморский флот России — это не просто слова, а мощнейший боевой комплекс, от которого дрожит весь Запад.

«Идет рост за счет боевых кораблей новых проектов и подводных лодок. Флот получает новые системы вооружения и возрождает свою береговую инфраструктуру. Флот — это огромный комплекс, включающий в себя береговую систему базирования, береговые ракетно-артиллерийские войска, морскую пехоту и военно-воздушные силы», — подчеркнул историк в интервью Nation News.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», ЗРК «Тор-М2» и «БУК-М3» — вот что наводит настоящую пакину на тех, кто проводит антироссийскую политику.

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