Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в Москве

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Василий Заика
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Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.

Бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в Москве

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Бывший вице-губернатор Мордовии, сын экс-главы региона Николая Меркушкина Алексей задержан в московском аэропорту «Шереметьево». Как стало известно 5-tv.ru, он пытался вылететь в Минск.

«Меркушкин проходит по уголовному делу о даче взятки начальнику мордовского отделения Центробанка за непринятие мер в отношение одного из коммерческих банков, конечным бенефициантом которого он являлся ранее», — отметил знакомый с ситуацией источник.

В настоящее время Алексея Меркушкина этапируют в Мордовию для проведения следственных действий.

Николай Меркушкин возглавлял республику Мордовия в 1995–2012 годах, после чего стал губернатором Самарской области. На должности главы региона он находился с 2012 по 2017 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замначальника УСБ ГУФСИН Иркутска арестован за взятку в 60 миллионов рублей.

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