Российские дзюдоисты триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку

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В аэропорту спортсменов встречали оглушительными аплодисментами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские дзюдоисты несколько часов назад триумфально вернулись в Москву с чемпионата мира в Баку. В аэропорту Шереметьево их встретили оглушительными овациями.

Наша сборная впервые в истории дошла до финала смешанного командного турнира, где уступила родоначальникам этого вида спорта японцам. Для россиян соревнования стали особенными еще и потому, что нам вернули право выступать под национальным флагом и с гимном.

«Огромная гордость и незабываемые эмоции от того, что ты понимаешь, что звучит гимн такой великой страны! Ты представляешь наш флаг, триколор! Добавляет ответственности», — восторженно рассказывает о победе член Сборной России по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Мадина Таймазова.

Домой команда привезла солидный комплект — одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

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