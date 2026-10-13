Климова дождалась: Петренко закрыл долг по алиментам

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Сумма достигала десяти миллионов рублей.

Какой долг перед Климовой погасил Петренко

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер Петренко закрыл задолженность по алиментам перед бывшей женой Климовой

Актер Игорь Петренко погасил накопившуюся задолженность по алиментам перед бывшей супругой и коллегой Екатериной Климовой. Детали выяснила Газета.ру. со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

В сентябре актер задолжал бывшей супруге более 500 тысяч рублей. Сейчас в базе приставов осталось только одно дело — от 2 октября, и оно связано с исполнительским сбором.

На протяжении нескольких лет Петренко не удавалось рассчитаться с долгом, размер которого достигал десяти миллионов рублей. К лету 2025 года актер погасил большую его часть, но все равно продолжал числиться среди должников. В июне 2026-го сумма ненадолго упала до 108 тысяч рублей, однако уже спустя месяц снова выросла в несколько раз.

Игорь Петренко и Екатерина Климова прожили в браке около десяти лет. Их союз завершился разводом в июле 2014 года. За время совместной жизни у пары родились двое сыновей — Матвей и Корней. Сейчас оба уже совершеннолетние.

Трудности в отношениях начались еще в 2009-м, когда Петренко снимался в «Тарасе Бульбе». Актер признавался, что роль давалась ему непросто, и справляться со стрессом он пытался с помощью спиртного.

После развода суд постановил, что дети останутся с матерью. При этом Петренко не потерял права регулярно общаться с сыновьями. При расставании супруги заключили алиментное соглашение, условия которого не разглашались. По некоторым данным, речь шла о выплатах в размере 1,5–1,6 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские звезды ведут войны за алименты после развода. Пока знаменитый футболист Матвей Сафонов оспаривает сумму, которую должен выплатить матери своего ребенка, ЦБ придумывает новые способы влияния на должников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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