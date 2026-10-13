Климова дождалась: Петренко закрыл долг по алиментам

Актер Петренко закрыл задолженность по алиментам перед бывшей женой Климовой

Актер Игорь Петренко погасил накопившуюся задолженность по алиментам перед бывшей супругой и коллегой Екатериной Климовой. Детали выяснила Газета.ру. со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

В сентябре актер задолжал бывшей супруге более 500 тысяч рублей. Сейчас в базе приставов осталось только одно дело — от 2 октября, и оно связано с исполнительским сбором.

На протяжении нескольких лет Петренко не удавалось рассчитаться с долгом, размер которого достигал десяти миллионов рублей. К лету 2025 года актер погасил большую его часть, но все равно продолжал числиться среди должников. В июне 2026-го сумма ненадолго упала до 108 тысяч рублей, однако уже спустя месяц снова выросла в несколько раз.

Игорь Петренко и Екатерина Климова прожили в браке около десяти лет. Их союз завершился разводом в июле 2014 года. За время совместной жизни у пары родились двое сыновей — Матвей и Корней. Сейчас оба уже совершеннолетние.

Трудности в отношениях начались еще в 2009-м, когда Петренко снимался в «Тарасе Бульбе». Актер признавался, что роль давалась ему непросто, и справляться со стрессом он пытался с помощью спиртного.

После развода суд постановил, что дети останутся с матерью. При этом Петренко не потерял права регулярно общаться с сыновьями. При расставании супруги заключили алиментное соглашение, условия которого не разглашались. По некоторым данным, речь шла о выплатах в размере 1,5–1,6 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские звезды ведут войны за алименты после развода. Пока знаменитый футболист Матвей Сафонов оспаривает сумму, которую должен выплатить матери своего ребенка, ЦБ придумывает новые способы влияния на должников.

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