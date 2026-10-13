Искусала экипаж: звезда «Жестоких игр» устроила дебош в самолете

Актрису Сэльму Блэр арестовали после дебоша на борту самолета

Американскую актрису Сэльму Блэр арестовали после дебоша на борту самолета Delta Airlines. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, во время полета в Нью-Йорк актриса попыталась открыть дверь самолета, после чего начала конфликтовать с бортпроводницами. Одна из них получила рваную рану, другую Блэр, предположительно, укусила.

После случившегося на актрису надели наручники. Когда самолет приземлился, ее передали полиции, а затем доставили в больницу для обследования.

По дороге в медицинском автомобиле Блэр несколько раз ударила ногой по голове сотрудника правоохранительных органов. Позже в больнице она напала и на медсестру.

В итоге актрисе предъявили обвинения по двум эпизодам нападения — на полицейского и медсестру. Сейчас обстоятельства происшествия выясняет ФБР.

«У Сельмы возникло острое состояние, потребовавшее медицинской помощи, что, предположительно, и привело к произошедшему. Сразу после посадки самолета ей оказали необходимую помощь. Сейчас ее состояние стабильное», — объяснил случившееся представитель Блэр.

Это не первый подобный случай с участием актрисы. В 2016 году после эмоционального срыва во время перелета ее вынесли из самолета на носилках.

Сэльма Блэр известна по ролям в фильмах «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США произошел еще один инцидент на борту самолета: пассажирка American Airlines начала мастурбировать во время рейса из Балтимора в Майами. Женщину задержали после посадки, расследованием занялось ФБР.

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