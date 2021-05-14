🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, растущая Луна в знаке Близнецы рекомендует представителям ряда знаков зодиака решать финансовые вопросы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 мая, растущая Луна в знаке Близнецы рекомендует представителям ряда знаков зодиака решать финансовые вопросы. День удачен для нововведений и освоения полезной информации.

♈ Овен

Овнов 14 мая ждет активный и продуктивный день. День удачен для шопинга и крупных покупок. Потраченные средства совсем скоро вернутся к вам в виде премии или дополнительного заработка.

Космический совет: день удачен для шопинга.

♉ Телец

В этот день, Тельцы, вы окончательно поймете, чем хотите заниматься и куда вам двигаться дальше. Давать деньги в долг сегодня не рекомендуется.

Космический совет: не давайте деньги в долг.

♊ Близнецы

Пятница, 14 мая, является удачной для самостоятельной работы, занятий творчеством. Не стоит делать резкие и решительные шаги. Также звезды не советуют Близнецам отправляться в этот день в дальнюю поездку.

Космический совет: не стоит делать резкие и решительные шаги.

♋ Рак

Раки сегодня могут проявить ораторские способности и убедить в своей правоте любого. Перед вами откроются многие двери. Главное — не переусердствовать.

Космический совет: не переусердствуйте.

♌ Лев

Подписание деловых переговоров стоит перенести на другой день, Львы. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. День благоприятен для романтических приключений.

Космический совет: займитесь чем-нибудь приятным.

♍ Дева

Девы 14 мая будут быстро уставать и испытывать недостаток сил. Чтобы зарядиться и получить больше энергии, астрологи советуют встретиться с близкими друзьями и провести время на природе.

Космический совет: проведите время на природе.

♎ Весы

Постарайтесь не делать ничего серьезного, Весы, ведь ваши планы могут разрушиться. Если в отношениях с любимым человеком вас что-то не устраивает, то сегодня идеальное время, чтобы все обсудить и, наконец-то, прояснить ситуацию.

Космический совет: приведите отношения в порядок.

♏ Скорпион

День порадует Скорпионов новыми знакомствами и интересными встречами. 14 мая вы будете находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе.

Космический совет: используйте новые знакомства во благо.

♐ Стрелец

Постарайтесь составить график на день и четко его придерживаться, Стрельцы. Расслабляться и проводить свободное время за просмотром фильмов не стоит. Лучше потратьте это время на что-то действительно важное и полезное для вас.

Космический совет: строго соблюдайте распорядок дня.

♑ Козерог

Представителям этого астрологического символа рекомендуется утром не садиться за руль. Во второй половине дня вам надо сосредоточиться на построении новых планов.

Космический совет: не садитесь за руль.

♒ Водолей

Водолеи, первая половина дня удачна для решения финансовых вопросов. Ближе к вечеру можете отправиться в гости к своим родственникам. Откажитесь от спиртного.

Космический совет: откажитесь 14 мая от спиртного.

♊ Рыбы

День будет насыщен большим количеством дел, Рыбы. За все сразу браться не стоит, выполняйте работу постепенно. Вечером займитесь решением насущных хозяйственных вопросов.

Космический совет: выполняйте работу постепенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадывать желания 14 мая 2021 года.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

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