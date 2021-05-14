Особенный день: как правильно загадывать желания 14 мая 2021 года

Наступившая неделя богата на приятные сюрпризы от Вселенной. Но самый яркий из них — день, в который лучше всего загадывать желания. Это 14 мая, или Акшая Тритья. По ведической традиции в этот момент Солнце и Луна максимально активны: звезда дарит людям силу, вдохновение и радость, а спутник Земли — уверенность в себе и спокойствие. Астролог Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, в какой временной промежуток «волшебных» суток стоит строить планы и мечтать.

«Каждый год во Вселенной случаются волшебные дни, энергия которых благоволит исполнению желаний, благоприятному началу новых дел. Один из таких дней — 14 мая. Лучший период этого дня — с пяти утра до 14 часов дня. Используйте этот период времени для того, чтобы начать какое-то важное дело. Прописать какие-то цели на будущее, прописать планы, прописать свои желания. Это очень мощный период», — сказала специалист.

По словам Егоровой, 14 мая — третий лунный день, в который Солнце и Луна находятся в своих сильнейших положениях: в Овне и в Тельце. Такая комбинация приносит мощный поток положительной энергии.

«Мы можем реализовать свои мечты, дать сильный старт каким-то очень важным, значимым делам. Если вы долго вынашивали какую-то идею, начните воплощать ее именно в этот период. Сделайте хотя бы минимальный первый шаг. Все начатое в этот день становится перспективным. Обретает устойчивый, хороший результат. Скорее корректируйте цели, корректируйте планы, выстраивайте свои желания, обновляйте карты желаний, обновляйте список целей на год, на пять лет, на десять лет вперед», — пояснила астролог.

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