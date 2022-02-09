Полипы и опухоли: О какой смертельной опасности может говорить кровь из носа

Кровь из носа может пойти у любого человека совершенно неожиданно. Причиной может стать механическое повреждение полости носа. Но существуют и другие, более серьезные причины, вызывающие кровотечение. О них 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог Анна Колесникова.

По словам медика, носовое кровотечение, или эпистаксис — это истечение крови из полости носа, которое происходит из-за поражения стенки кровеносных сосудов.

Причины кровотечения

«Выделяют несколько причин носовых кровотечений: местное, со стороны полости носа, и системное или общее. К местным относятся любые воспалительные явления полости носа: синуситы, аллергиечески риниты. Кроме этого дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа», — рассказала Анна Колесникова.

К системным, или общим причинам, по словам медика, относятся повышение температуры тела из-за болезни, при перегреве или солнечном ударе. Также Анна Колесникова утверждает, что достаточно часто, особенно у взрослых людей, причиной носовых кровотечений являются сердечно-сосудистые заболевания. Например, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов или пороки развития сердца.

«Очень серьезной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания. Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации — викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также опухоли надпочечников — феохромоцитома», — объяснила отоларинголог.

Виды кровотечений

По словам ЛОРа, по тому месту, откуда идет кровь, выделяют передние и задние носовые кровотечения.

«При передних, как правило, кровь бежит из передней трети перегородки носа, так называемого киссельбахового сплетения. В этом месте сосуды наиболее тонкие и не имеют мышечного слоя. В результате очень легко травмируются при любых воспалительных явлениях и при повышении давления», — сообщила специалист.

По ее словам, передние кровотечения — достаточно легкие, останавливаются быстро и самостоятельно, и редко бывают причиной массивной кровопотери.

«Но достаточно серьезными являются задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа. Из-за большого диаметра самих сосудов, такие кровотечения, как правило, массивные. Они идут как вперед, так пациент может проглатывать кровь, при этом в достаточно большом объеме. И такие кровотечения несут угрозу жизни. Практически никогда не останавливаются самостоятельно и являются причиной для неотложной госпитализации», — отметила доктор.

Сигнальный эпистаксис

«Еще есть такое понятие, как сигнальное кровотечение. Чаще всего они являются признаком нарушения целостности достаточно крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, при сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли», — пояснила эксперт.

По словам Анны Колесниковой, такие кровотечения являются показанием для срочной госпитализации пациента в стационар для проведения операции.

«Чаще всего они резко появляются в большом объеме, могут резко закончиться, но крайне редко. И они склонны к рецидивированию», — подытожила отоларинголог.

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