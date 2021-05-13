Боль и вздутие живота — на какие смертельно опасные болезни могут указать эти симптомы

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 115

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал 5-tv.ru, в каких ситуациях нельзя откладывать визит в больницу.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Люди часто не придают значения такому симптому как вздутие живота, а боль в желудке просто заглушают обезболивающими препаратами. А ведь эти симптомы могут сигнализировать об очень серьезных проблемах со здоровьем, Об этом 5-tv.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

«Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием», — сказал эксперт.

Медик пояснил, что причин, из-за которых может заболеть живот — множество. И игнорировать болезненные ощущения нельзя.

«Кроме того пациентов часто беспокоит болевой синдром. Как правило, боли связаны с возникновением спазмов, при которых возникают острые режущие боли. Либо распирания, из-за вздутия, при которых возникают монотонные ноющие боли. Иногда боли могут быть связаны с нарушением целостности кишечника, то есть появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы», — рассказал Марат Зиннатуллин.

Также гастроэнтеролог перечислил симптомы, при которых нельзя откладывать поход к врачу.

«Так же боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови. Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие знаки и события могут указывать на раннюю смерть.

 

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