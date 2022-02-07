Миф или реальность: можно ли забеременеть сразу от нескольких мужчин

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер Эксклюзив 2 579

В интервью 5-tv.ru эксперт рассказала о редчайшем явлении, именуемым в медицине суперфекундацией.

Фото, видео: Depositphotos / kkolosov; 5-tv.ru

Некоторые женщины, имеющие несколько сексуальных партнеров, порой задаются вопросом, можно ли забеременеть одновременно от двух разных мужчин. По словам акушера-гинеколога Екатерины Хиврич, такое действительно случается, однако крайне редко. Еще реже удается диагностировать подобный факт.

«Иногда в одном цикле у женщины случается овуляция двумя яйцеклетками с разницей в несколько дней. Если накануне первой овуляции у нее был половой акт с одним мужчиной, а в промежуток между первой и второй овуляцией с другим мужчиной, то возможно оплодотворение двух разных яйцеклеток сперматозоидами с генетическим материалом двух разных мужчин», — рассказала специалист в интервью 5-tv.ru.

При этом, по словам медика, распознать такое явление затруднительно даже для самых опытных врачей.

«Подтвердить суперфекундацию возможно только при генетическом исследовании, но крайне редко к этому прибегают. В истории известно лишь несколько случаев, когда отец двойни инициировал генетическое исследование, которое подтвердило, что один ребенок его, а другой — нет», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких проблемах может рассказать анализ крови. Врач-гематолог Юлия Ненашева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила, при каких показателях стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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