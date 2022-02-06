Диабет, тромбоз, онкология: о каких проблемах может рассказать анализ крови

Любой анализ крови — это, в первую очередь, способ определить, что происходит с вашим организмом. Ведь порой даже серьезные заболевания никак не дают о себе знать. Именно поэтому так важно сдавать базовые анализы хотя бы раз в год. А вот специализированный анализ следует делать только по совету врача при наличии жалоб или специфической ситуации.

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала 5-tv.ru, на какие результаты в анализах крови стоит обратить особое внимание. Это поможет избежать серьезных проблем со здоровьем.

Гемоглобин

Анализ на гемоглобин может выявить не только дефицит железа, как многие считают. Низкий гемоглобин говорит и об этом процессе, и об анемии, и о нехватке целого ряда витаминов.

«Высокий гемоглобин и эритроциты — повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером злокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача», — предупредила Ненашева.

Тромбоциты

Тромбоциты участвуют в остановке кровотечений. Но они же могут приводить к риску развития тромбоза.

«Низкий уровень тромбоцитов, когда их меньше 20-30, это всегда риск фонтанных кровотечений. Высокий уровень тромбоцитов может формироваться вследствие дефицита железа, витаминов В9 и В12 на фоне хронической кровопотери», — пояснила гематолог.

А еще при высоком уровне тромбоцитов следует наблюдаться у гематолога, так как существует риск развития злокачественного заболевания крови.

Лейкоциты

Клинический анализ крови дает возможность оценить уровень лейкоцитов — главных защитников от инфекции. Но волноваться из-за слишком высокого или низкого показателя не стоит, все зависит от каждого конкретного пациента.

«Не всегда повышенный уровень лейкоцитов — это признак инфекций. Иногда это говорит о злокачественных заболеваниях, так же как и слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкологического заболевания. При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить, это доброкачественная нейтропения».

В последнем случае, хотя анализы могут быть и далеки от нормы, никакого лечения не требуется, а риска для здоровья нет.

Биохимия

Биохимический анализ крови тоже относится к базовым анализам. Он помогает определить, правильно ли функционируют внутренние органы.

«Он определяет повышенные ферменты печени — такие, как АЛТ и АСТ, а еще билирубин, можно понимать, что клетки печени разрушаются по какой-то причине», — пояснила Ненашева.

Иногда странные показатели сигнализируют о наличии вирусов, реакции на медикаменты, развитие аутоиммунных заболеваний. Или же говорят о том, что ферменты по ряду причин попадают в кровь.

Кроме печени, биохимия позволяет оценить и работу почек, хотя анализ мочи будет более информативен. Тем не менее креатинин, мочевина, электролитный состав крови, калий, натрий могут ответить врачу и на вопрос о состоянии почек.

Глюкоза

Уровень глюкозы в крови позволят вовремя определить формирование у пациента сахарного диабета. Многие полагают, что им болеют только пожилые люди и любители сладостей, но это не так. Диабет может появиться по самым разным причинам, и в последние годы заболевание сильно «помолодело».

«Это становится актуальной проблемой — люди не придерживаются здорового образа жизни, формируется инсулинорезистентность, повышается глюкоза крови. Поджелудочная железа не справляется со своей функцией, в результате чего формируется множество осложнений», — уточнила гематолог.

СОЭ

СОЭ, или скорость оседания эритроцитов, позволяет понять, как ведут себя эритроциты в капиллярах. Норма, если они опускаются со скоростью в 16-20 миллиметров.

Наличие же в крови маркеров воспаления, продуктов жизнедеятельности онкологических клеток, аутоиммунных заболеваний — приводит к склеиванию эритроцитов между собой на фоне присутствия патологических белков в крови. И тогда они оседают куда быстрее.

«Если СОЭ увеличилась пару раз, то паниковать не стоит. Это нормальная реакция организма. А вот если человек живет с синдромом ускоренной СОЭ несколько лет, показатель держится 50-70, то это повод задуматься, обратиться к специалисту и обследоваться — сделать минимальный онкопоиск, потому что нередко высокая СОЭ сопровождает наличие злокачественного процесса в организме. Но это не специфический показатель», — привела пример доктор Ненашева.

Маркеры крови

Существует много анализов, способных выявить наличие у человека в организме маркеров тех или иных заболеваний. То есть он может быть еще здоров, но риск появления проблем со здоровьем будет существовать.

Зная о наличии проблемы, можно ее контролировать и вести полноценную жизнь.

«Отдельно исследуются маркеры воспалительного процесса, это прежде всего С-реактивный белок, белок острой фазы. К маркерам воспалительного процесса может относиться ферритин, который мы привыкли оценивать только как кладовку для содержания железа. Нет, он так же является острофазовым белком», — рассказала медик.

Также многие слышали по показатель Интерлейкин-6.

«Он может являться прогностическим фактором для пациентов с короновирусной инфекцией. Его высокие значения могут формировать неблагоприятный исход для пациента».

А вот кровь на онкомаркеры сдавать не нужно. Это главное правило хорошего клинициста — они не информативны, потому что бывают положительные и ложноотрицательные.

«В итоге человек начинает тратить кучу денег на ненужные исследования, ходить по врачам, думать, что все в его жизни плохо. На самом деле, онкологический диагноз всегда должен быть визуализирован и гистологически подтвержден», — предупредила Ненашева.

Специфические анализы

Гормональный статус пациента оценивается только при наличии жалоб у больного.

«Если человек значительно набирает вес, он заторможен, испытывает чувство холода — это повод обследовать щитовидную железу, сдать гормоны Т3, Т4, ТТГ».

Любые иммунологические анализы также следует доверить специалистам. Без медицинского образования пациент рискует просто зря тратить деньги.

«Самостоятельная диагностика выливается в колоссальные суммы для пациентов — они не знают, как эти результаты интерпретировать и к какому специалисту обратиться», — поведала Ненашева.

Отдельно сдается коагулограмма. Такой анализ отображает уровень свертываемости крови и риск обильных кровотечений, никогда — тромбоза.

«Такой анализ сдается перед подготовкой к операции, чтобы человек понимал, что его не ожидает сильная кровопотеря. А еще — во время беременности, чтобы убедится, что женщине ничего не угрожает в родах и послеродовом периоде».

А вот для проверки на рак необходимо регулярно обследоваться у врачей и проходить исследования.

«Это колоноскопия для людей после 40, мазки на онкоцитологию для женщин и так далее. Своевременная проверка организма — лучший способ на ранней стадии „поймать“ онкологию», — посоветовала врач.

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