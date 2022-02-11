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Как вычислить телефонного мошенника по одной фразе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 094

Вероятность, что законопослушному гражданину позвонят из правоохранительных органов для уточнения его личных данных, крайне мала, говорит эксперт.

Как вычислить телефонного мошенника по одной фразе

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

Телефонные мошенники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, однако есть способ быстро их разоблачить, говорит бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из силовых ведомств, чтобы уточнить его личные данные, крайне мала. Поэтому сначала нужно выяснить, кто вам вообще звонит.

«Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Также можно попросить вызвать вас официальной повесткой, и если она придет, значит, вам действительно звонили из правоохранительных органов.

По словам Игнатова, мошенники могут настаивать на немедленном выполнении их требований. В этом случае спросите адрес учреждения, куда вам следует явиться. Суть в том, что мошенники не смогут оставить адреса реально существующих полицейских отделений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в МВД анонсировали запуск до конца года специального мобильного сервиса «Антимошенник», который сможет защитить пользователей от злоумышленников.

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